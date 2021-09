Dianie v silových zložkách nenechalo chladným ani Matoviča: Budeme bojovať a neohneme chrbty

Minister financií SR a líder OĽANO Igor Matovič je presvedčený, že za ostatným dianím vo vnútri polície sú "aktivity ľudí, ktorí dlhé roky v stámiliónoch eur rozkrádali verejné zdroje a hrozilo im, že skončia v base".

Naznačil tiež, že týmto aktivitám pomáhajú aj niektoré orgány spravodlivosti. Povedal to po rokovaní vlády.

"Títo ľudia urobia všetko pre to, aby zvrátili chod dejín. SR zažíva zlomový moment, sme však odhodlaní bojovať a neohneme chrbty,“ uviedol Matovič. Líder OĽANO stojí za ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Naznačil, že bezpečnostná rada sa bude prioritne venovať inej inštitúcii, ako je vedenie rezortu vnútra. "Cestičku mafii nevytvára Roman Mikulec, ale podľa môjho presvedčenia cestičku mafii vytvárajú iné orgány spravodlivosti, ktoré by mali spravodlivosť chrániť, práve preto sa bude konať bezpečnostná rada," uviedol.

Matovič tvrdí, že sa mafia postarala o to, aby do väzby vzali nevinných. "Som presvedčený, že nič nemanipulovali," uviedol v súvislosti so stredajším (15. 9.) väzobným stíhaním viacerých príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Vicepremiér Richard Sulík (SaS) sa stotožňuje s tvrdením, že situácia je vážna a že je potrebné prijať razantné rozhodnutie, zároveň ho prenecháva na premiéra, aby o tom informoval po zasadnutí bezpečnostnej rady. "Všetci máme obavu vo vláde, že závažné kauzy môžu ostať nedoriešené, aj preto zasadá bezpečnostná rada,“ povedal Sulík. Za SaS opätovne deklaroval podporu ministrovi vnútra.