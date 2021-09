Boj zdravotných poisťovní o nových klientov vrcholí: Úrad vyzýva ľudí k opatrnosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou apeluje na poistencov, aby pristupovali k zmene zdravotnej poisťovne uvážene.

Mali by brať do úvahy predovšetkým svoj zdravotný stav a z toho vyplývajúcu reálnu potrebu zdravotníckych služieb. Uviedla to v tlačovej správe Erika Kováčiková z kancelárie predsedníčky úradu.

Odporúča tiež, aby si záujemcovia o zmenu na webovom sídle príslušnej zdravotnej poisťovne overili, aké sú ponúkané benefity, a to najmä podmienky za akých ich zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní by podľa Kováčikovej mala byť tiež informácia, či sú ošetrujúci všeobecný lekár alebo lekári špecializovanej ambulantnej starostlivosti, u ktorých je poistenec liečený, v zmluvnom vzťahu s vybranou zdravotnou poisťovňou.

Poistencom sa ďalej odporúča, aby v rámci prepoisťovacej kampane boli obozretní pri poskytovaní svojich identifikačných údajov a dokladov neznámym osobám. „Je dôležité, aby sa poistenci riadne oboznámili pri podpisovaní rôznych predkladaných dokumentov prezentovaných napríklad ako dotazník o službách zdravotnej poisťovne s ich obsahom, pretože tieto môžu byť následne zneužité nielen pre účely prepoistenia, ale aj inak,” dodala Kováčiková.

Posledný termín na podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne je 30. september 2021. Poistencom úrad pripomína, že prihlášku na zmenu od 1. januára 2022, ktorú už poistenec podal, má právo vziať späť bez uvedenia dôvodu takisto do 30. septembra.