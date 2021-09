Oliver sa v Košiciach ulakomil na stavebné náradie: Rozmýšľať nad sebou môže za mrežami

V nedeľu vo večerných hodinách vošiel neoprávnene do jedného z rodinných domov v košickej mestskej časti Juh 29-ročný muž a z dielne domu si vzal rôzne stavebné náradie, a to búracie kladivo, vŕtacie a zbíjacie kladivo, sadu vrtákov a sekáčov.

Pravdepodobne mu to však nestačilo, pretože hneď na druhý deň ráno sa do domu opäť vrátil, avšak po tom, čo opäť vošiel do dielne, vyrušil ho jeden z obyvateľov domu. Muž tak vzal nohy na plecia a z miesta rýchlo ušiel. Majiteľ domu škodu predbežne vyčíslil na viac ako tisíc eur.

Z ďalšieho domu v tejto mestskej časti vzal motorovú pílu, brúsku, príklepovú vŕtačku, tri kufríky s náradím, sadu vykružovákov a iné pracovné náradie, a odložil si to na vedľajšom pozemku. Pri odchode ho však vyrušila prichádzajúca policajná hliadka, preto sa zo svojho úlovku dlho netešil. Veci, ktoré mal pripravené si vziať, vrátili ich majiteľovi, a tak bola škoda spôsobená iba na dverách, a tú majiteľ vyčíslil na 50 eur.

Kriminalistický technik obidve udalosti dôkladne zadokumentoval a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach 29-ročného Olivera, ktorý sa v súčasnej dobe nachádza vo výkone trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť, obvinila z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže, ako aj za prečin krádeže v štádiu pokusu. Za tieto skutky mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.