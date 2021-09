Podporia alebo nepodporia odvolanie Kolíkovej? Šéfka klubu SaS Zemanová to povedala na plné ústa

Strany vládnej koalície nepodporia návrh opozície na odvolanie Márie Kolíkovej (nom. SaS) z funkcie ministerky spravodlivosti. Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anny Zemanovej pre agentúru SITA po rokovaní koaličnej rady.

Zemanová tiež povedala, že situáciu v koalícii nevidí tak, že by vznikla koaličná kríza po odchode šiestich poslancov strany Za ľudí do klubu SaS. „Jednoznačný názor je, že s opozíciou sa nehlasuje. Vyzerá to tak, že schôdzu otvoríme, aby zbehla,“ reagovala Zemanová na otázku, ako sa koalícia postaví na mimoriadnej schôdzi parlamentu k návrhu na odvolanie Kolíkovej. Poslanci budú o ministerke Kolíkovej rokovať vo štvrtok 16. septembra.

Podľa Zemanovej sa určite budú meniť pomery v parlamente po odchode šestice poslancov zo strany Za ľudí. „Vyplýva to zo zákona, klub Za ľudí zanikol. Vo štvrtok dotiahnem administratívne záležitosti v súvislosti so vstupom poslancov do klubu SaS. V parlamente sa pomery zmenia, ale spolupráca pokračuje ďalej,“ vyjadrila sa Zemanová.

Na otázku, či sa bude otvárať koaličná zmluva po zániku klubu Za ľudí a posilnení klubu SaS, odvetila, že nemá žiadnu informáciu od lídrov koalície v tomto smere. „Vláda bude rokovať v pôvodnom zložení. Je status quo. Predpokladám, že lídri koalície sa ešte budú o tom rozprávať, ale nevidím to tak, že by z toho vznikla koaličná kríza,“ poznamenala šéfka klubu SaS.

Minulý týždeň nespokojné krídlo strany Za ľudí okolo ministerky Kolíkovej opustilo stranu a vstúpilo do poslaneckého klubu SaS, ktorý má po novom 19 členov a je druhý najsilnejší v koalícii. Kolíková sa stala členkou ministerského klubu SaS. Líder SaS Richard Sulík sa vtedy vyjadril, že zásadnou požiadavkou jeho strany je, aby Kolíková zostala ministerkou.