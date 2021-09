Láskavé slová Františka v Šaštíne, na omšu prišlo 50-tisíc veriacich: Zo stužkovej na pápeža

Taký zážitok si nemohli nechať ujsť. Asi 50-tisíc veriacich prišlo do Šaštína pozdraviť pápeža Františka.

Hlavu katolíckej cirkvi prišli pozdraviť ľudia rôznych vekových kategórií, celé rodiny a dokonca aj hendikepovaní. Pri svojom odchode pápež adresoval Slovákom nádherné slová.



Na bicykloch a v krojoch

Partia mladých ľudí z Nemšovej-Luborče (okr. Trenčín) si to švihli do Šaštína na bicykloch a neváhali tu prespať v stanoch, pretože prišli o polnoci. Dokonca jeden z nich, budúci psychológ Alexander, ako hovorca všetkých, sa zobudil vedľa stanu na karimatke. Kým sa obliekol do kroja, so smiechom aj s Jankom (16), ktorý študuje na priemyslovke odbor mechatronik, prezradili, prečo sa na takúto púť vybrali.

„Chceme ísť na omšu, lebo taká príležitosť sa už na Slovensku asi nevyskytne. František je progresívny a pomáha chudobným, ale je to pápež, na neho si človek nemôže robiť názor,“ uviedol Alexander, ktorý zároveň vysvetlil, prečo sa rozhodol obliecť si na svätú omšu kroj.

„Nemáme nič propagovať, a tak som prišiel v slovenskom kroji. Čo je krajšie a môže byť viac? Je to najkrajšie a národné,“ netajil napriek skorej rannej hodine svoje nadšenie a dobrú náladu budúci psychológ. Partia mladých ľudí svojím príchodom dokázala, že za Svätým Otcom neprišli len starší ľudia, ale že jeho hlboké myšlienky sa dotýkajú aj mladej generácie.