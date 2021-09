Bezák odslúžil omšu s pápežom Františkom: Čo pre neho chystá Vatikán, z biskupa na kardinála?

Prichádza po dlhých deviatich rokoch toľko očakávané zadosťučinenie? Odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka (61) si pápež František ešte v pondelok zavolal priamo na Apoštolskú nunciatúru, čo už vtedy mnohí označovali za veľké gesto.

V stredu počas omše v Šaštíne však došlo k ešte nečakanejšiemu rozhodnutiu - Bezák totiž stál priamo pri Svätom Otcovi, ktorý liturgiu celebroval. Čo to znamená pre samotné postavenie Bezáka v katolíckej cirkvi na Slovensku? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Desaťtisíce veriacich, pokojná atmosféra a množstvo známych tvárí. Veľkolepú omšu v Šaštíne, ktorá bola vyvrcholením pápežovej návštevy Slovenska, si nenechal ujsť ani odvolaný arcibiskup Róbert Bezák. Už jeho príchod na dané miesto znamenal, že sa udeje niečo mimoriadne.

Bezákovo auto totiž bolo súčasťou pápežskej kolóny a o pár minút už bývalý trnavský arcibiskup stál priamo po Františkovom boku a slúžil omšu. Po dlhých rokoch, keď sa Bezák pohyboval na periférii katolíckej cirkvi, ide o významné gesto, keďže na presbytériu boli takmer všetci dôležití cirkevní hodnostári. Bezák je skromný a priamo za svoju rehabilitáciu to nepovažuje.

„Neprikladajme tomu nejaký veľký dôraz. Ja som sa tam prešmykol, aby som bol v prvom rade. Nie je to zámer, že by ma tam boli posadili,“ povedal Bezák pre Markízu. Opísal to ako pekný a príjemný pocit. Sám to považuje skôr za akúsi satisfakciu po jeho náhlom a nevysvetlenom vyhadzove z arcibiskupského úradu.

„To slovo sa mi páči viac ako rehabilitácia, lebo tá by bola o obnovení úradu. Satisfakcia je zadosťučinenie. Aby som mohol byť tak blízko pápeža a to nielen dnes, tak to je satisfakcia,“ dodal. Riešili s ním jeho situáciu aj priamo biskupi, vedľa ktorých sedel? „Nič sme si nepovedali s biskupmi... Aby som sa pokladal hneď za súčasť nejakého grémia. Mám taký pocit z toho všetkého, ako tu bol Svätý Otec, že kauza je finita. Ja už sa musím naučiť, prispôsobiť alebo hľadať spôsob, ako ísť ďalej,“ dodal Bezák.

Čo bude ďalej

Po veľkej pocte od pápeža sa otvárajú viaceré možnosti toho, čo by mohol Bezák robiť. V súčasnosti sa doma v Bernolákove stará o svoju chorú mamu. Jednou z možností je aj prípadný postup na kardinála. „Nehovorte to radšej nahlas, lebo ak to počúva niekto okrem nás, tak môže byť, že sa to potom stane. Je pravda, že si rozumieme s pápežom, je veľmi ľudský, je s ním dobre, na takej ľudskej úrovni. Má, samozrejme, takúto kompetenciu, môže urobiť veci, o ktorých sa nám v tejto chvíli ani nezdá,“ nebráni sa Bezák tomu, aby prípadne odišiel do Ríma.