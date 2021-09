Svätý Otec navštívil Luník IX: Výnimočný moment pre starostu, Dezider a Adriana oslávili príchod pápeža „bašavelom“

Dlhoočakávaný moment nastal v utorok popoludní! Pápež František v rámci svojej niekoľkodňovej návštevy Slovenska nevynechal ani východ, konkrétne Prešov a Košice.

V metropole východu navštívil nielen štadión Lokomotíva, kde prehovoril k mládeži, ale aj neslávne známe sídlisko Luník IX. To sa pred príchodom hlavy katolíckej cirkvi dočkalo upratovania a renovácie. Miestni obyvatelia netajili radosť a nadšenie. Sviatočný deň si užili aj Dezider (46) s Adrianou (41), ktorí ho začali veľkou oslavou v domácnosti.

Dezider (46) s manželkou Adrianou (41) od nástupu nového pápeža túžili, aby hlavu cirkvi videli naživo, čo sa im nakoniec aj podarilo. Deň príchodu Svätého Otca oslávili v kruhu rodiny. Ako prezradil Dezider, pre početné dopravné obmedzenia nemusel nastúpiť do práce. „Pracujem ako pilčík pre Správu mestskej zelene. Dnes som však do práce nešiel, lebo poobede by som sa nedostal domov. Chcel som taktiež vidieť pápeža, celá rodina sme chceli, no nie všetci z nás sa stihli zaregistrovať. My sme však doma všetci očkovaní,“ uviedol.

Už od utorňajšieho rána v ich domácnosti panovala sviatočná a oslavná atmosféra, čo počuli aj ich susedia. Z reproduktora v ich obývačke sa cez balkón šírila tanečná rómska hudba. „Je to pre nás slávnostný deň, urobili sme si tu takú vlastnú oslavu,“ povedal.

Napiekli koláč



Predtým, než sa rodinka vybrala do davu veriacich pred pódiom, otec manželku i dcéru povykrúcal. „Napiekli sme si aj čokoládovo-vanilkovo-jahodový koláč, chceli sme si takto spestriť toto výnimočné ráno,“ prezradila Adriana. Spolu s rodinou sa vydali na pápeža. „Keď sme vyšli z paneláka, prekvapili nás samé bariéry a mreže, ale chápem to, sú tu aj pre našu bezpečnosť,“ poznamenal Dezider.

Rodina zhodnotila, že atmosféra na Luníku IX bola počas návštevy pápeža veľmi pokojná, no zároveň veselá. „Pápež hovoril veľmi dobre, že sme na okraji spoločnosti. Väčšina z nás však poctivo a ťažko pracuje, všetko si platíme a dlhy si nerobíme. To, čo povedal pápež František, ma naozaj dojalo. Cítil som, že má pre nás, ľudí v chudobe, silné pochopenie,“ prezradil Dezider.