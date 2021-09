Kňaz Ján sprevádzal pápeža po Slovensku, prekvapenie aj pre rodinu: Ako sa dostal tak blízko k Svätému Otcovi?

Dni, na ktoré nikdy nezabudne. Po boku Svätého Otca sa počas celej návštevy objavoval nenápadný muž.

Sprevádzal pápeža Františka a prekladal mu slová tých, s ktorými sa stretol. Kňaz Ján Bittšanský (41) zo Žiliny o úlohe, ktorá mu bola zverená, nepovedal vopred ani svojim blízkym. Čomu vďačí za takú veľkú poctu?

Najväčším prekvapením pre rodinu Ladislava Bittšanského zo Žiliny bol príchod Svätého Otca. Po pristátí lietadla sa po jeho boku totiž objavil ich syn, 41-ročný Ján. „Veľmi nás to prekvapilo, pretože sme nevedeli, že to bude robiť. Zostali sme rovnako prekvapení, ako aj ostatní ľudia, lebo nám o tom nepovedal,“ prezradil kňazov otec Ladislav s tým, že keď svojho syna uvideli na letisku, boli nielen prekvapení, ale aj dojatí.

„Vedeli sme, že sa bude v blízkosti Svätého Otca pohybovať spolu s nunciom, lebo pracuje na sekretariáte Apoštolskej nunciatúry v Bratislave , ale že bude priamo pri Svätom Otcovi, to sme nevedeli,“ dodal dojatý a hrdý otec. „Je to pekné. Známi nám gratulujú, ale je to sláva, ktorá pominie, a všetko pôjde opäť v starých koľajach,“ dodal.

Kňazstvo ako prekvapenie

Ján takto svojich rodičov neprekvapil prvýkrát. „Študoval fyziku a manažment v Bratislave na univerzite, a keď mal pol roka predtým, ako mal končiť, niekedy v marci, keď začínajú prijímačky na seminár, tak prišiel za nami a povedal, že by chcel ísť ešte na jednu vysokú školu. Študoval dobre a bez problémov, hovoril som si, načo ešte jednu školu,“ spomína pán Ladislav.

„Povedal nám, že by chcel ísť do Nitry do seminára. Zostali sme prekvapení. Nikdy sa k tomu nevyjadroval a dozrelo to v ňom asi počas štúdií na vysokej škole,“ dodal. Po štúdiách pôsobil Ján ako mladý kňaz v Rajci, kde na miestnom gymnáziu vyučoval náboženstvo. Miestni dodnes na neho spomínajú s láskou.

„Okamžite sa stal obľúbeným nielen medzi žiakmi, ale aj medzi veriacimi. Bol dobrosrdečný, vždy usmiaty, veľmi láskavý ku všetkým a bol aj veľmi inteligentný a nadaný. Často rozprával, že ako malý vôbec nepremýšľal, že by sa stal kňazom, ale že roky s Bohom diskutoval a Boh zvíťazil,“ spomínal s úsmevom Ladislav. Neskôr Jánove kroky viedli na farnosť do Žiliny, ako aj na štúdiá do Ríma, kde si spravil doktorát. Skvelá znalosť taliančiny ho predurčila na to, aby sprevádzal Sv. Otca pri jeho návšteve na Slovensku.