Výzva Pellegriniho premiérovi Hegerovi: Toto má urobiť urýchlene po odchode pápeža!

Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby urýchlene po odchode pápeža Františka zvolal bezpečnostnú radu štátu.

Venovať by sa mala situácii v bezpečnostných zložkách. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala podľa Pellegriniho potom iniciovať stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov a predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) by mal zvolať schôdzu, kde by mali o záveroch informovať poslancov.

Pellegrini poznamenal, že ak premiér vedel konať a zvolať k situácii stretnutie predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS), mal by vedieť využiť aj legálne právomoci a zvolať bezpečnostnú radu. "Ako predseda vlády v akejkoľvek inej krajine má konať. To znamená nerobiť pokútne stretnutia v podivnom zložení, ale použiť orgán na to určený," uviedol Pellegrini. Poznamenal, že premiér sa nemôže zbaviť politickej zodpovednosti, pretože je zodpovedný za ministrov a nominuje šéfa SIS. Heger mal podľa neho už dávno odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Pellegrini tvrdí, že existuje dostatok legálne získaných dôkazov a zvukových nahrávok, ktoré potvrdzujú závažnosť situácie. Zatiaľ hovorí len o "kuloárnych rečiach" o drastickom obsahu zvukových nahrávok. Naznačil, že by na nich mali niektorí vyšetrovatelia rozprávať o tom, čo idú ktorému svedkovi či zadržanému urobiť, aby vypovedal. Ak sa tieto informácie potvrdia a vyjdú na povrch obáva sa, ako bude verejnosť vnímať policajtov.

V súvislosti s výzvou prezidentke na zvolanie stretnutia najvyšších ústavných činiteľov poznamenal, že práve prezident krajiny ba mal v ťažkých časoch prevziať iniciatívu a "robiť poriadky" aj s predsedom vlády a parlamentu. "Hoci nie zákonne, pretože na to prezident nemá právomoci, ale morálnou autoritou to vie urobiť kedykoľvek," povedal. Zároveň apeloval na prezidentku, aby zbavila funkcie svojho poradcu Petra Kubinu, ktorý podľa jeho slov ako advokát zastupuje i osoby zadržané pri pondelkovom zásahu Úradu inšpekčnej služby. Pýta sa, či sa hlava štátu cíti komfortne v tejto situácii, či to považuje za normálne a či sa bude cítiť nestranná v takejto situácii.