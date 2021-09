Aká atmosféra panuje na Luníku IX pred príchodom Svätého Otca? Pozrite si fotky

Rómske sídlisko Luník IX je pre návštevu pápeža od rána obkolesené policajtmi a vojakmi.

Domáci si však nevšednú atmosféru výnimočnej udalosti užívajú. Obyvatelia si čakanie na príchod pápeža Františka krátia hudbou, ktorá znie z balkónov, ale aj športovými aktivitami. Na pódiu, kde sa miestnym už čoskoro prihovorí hlava cirkvi, to už žije od ranných hodín. Program otvorila videoprojekcia o Svätom Otcovi, neskôr nasledovala svätá omša, ktorú doplnil spev rómskeho speváckeho zboru. Ľudia z bytoviek stovky prichádzajúcich hostí vítajú s úsmevmi, šibalské a neposedné deti zase vtipnými pokrikmi.

Mikuláš (17), Michaela (20), divadelníci, Rakúsy

“My sme účinkujúci zo Súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku. Budeme tu dnes ukazovať remeslá, ktorými sa živili naši predkovia Rómovia v minulosti. Ja budem kováč a moja kolegyňa krajčírka. Chceme obyvateľom Luníka IX predstaviť, akú bohatú minulosť majú ich otcovia a mamy. Sme akýmsi predvojom pred príchodom pápeža, je to úžasný pocit. Vďačíme Bohu, že máme túto možnosť, stretnúť sa so Svätým Otcom, pripravovali sme sa na to celý mesiac,” povedal divadelník Mikuláš.

Stanislav (26), terénny Sociálny pracovník, Lomnička, Michal (33), zamestnanec obecného úradu, Lomnička

“Prišli sme tu už okolo 8 ráno. Na pápeža sme sa prihlásili hneď ako sa to dalo. Veľmi sa na neho teším, možno ho vidím prvý a poslednýkrát v živote, je to obrovský zážitok. Keď pápeža Františka vidím v televízii, je taký zlatý. Vidím, ako obdivuje ľudí, ktorí žijú na okraji spoločnosti a chudoby. Prišli sme tu preto, aby sme od neho prijal požehnanie na život,” povedal Stanislav a Michal.