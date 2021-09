Počas stretnutia s pápežom v Prešove zasahovali zdravotníci: Dôležitá rada pre návštevníkov! Na toto nezabúdajte

Zdravotníci riešili počas utorkového stretnutia s pápežom Františkom v Prešove prevažne kolapsy.

Podľa hlavnej operátorky operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Ľuboslavy Pekárovej zdravotné zabezpečenie prebehlo bez problémov. "Doteraz sme ošetrili približne sedem pacientov. Zvyčajne to boli kolapsy, hypotenzie a dehydratácia. Do zdravotníckeho zariadenia sme nesmerovali žiadneho pacienta, to znamená, že všetko bolo vyriešené na mieste," povedala pre TASR Pekárová.

Návštevníkom svätej omše v Šaštíne, ktorú tam v stredu (15. 9.) bude celebrovať pápež František, odporúča, aby dodržiavali pitný režim a v prípade, že užívajú lieky, aby ich nezabudli užiť. "Je potrebné sa zabezpečiť určite v rámci obuvi, pokrývky hlavy, a ak by predsa potrebovali riešiť zdravotný stav, tak kontaktovať na mieste Slovenský červený kríž alebo záchrannú zdravotnú službu, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť," dodala Pekárová.

Pápež František po svätej liturgii, ktorú odslúžil v Prešove, zavíta v utorok popoludní na košické sídlisko Luník IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.