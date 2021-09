V zariadení pre seniorov v Ubli sa rozšíril covid, dvoch klientov zabil: Bezradné slová riaditeľky

V špecializovanom zariadení pre seniorov s mentálnymi ochoreniami a demenciou Kosmatec v obci Ubľa v okrese Snina má polovica klientov potvrdené ochorenie COVID-19, pozitívni sú aj šiesti členovia personálu.

Od 3. septembra, keď zaznamenali prvého pozitívneho, im dvaja klienti zomreli. Pôvod nákazy nepoznajú, všetci klienti i personál boli proti novému koronavírusu zaočkovaní. Pre TASR to potvrdila riaditeľka zariadenia Mária Kaťuchová.

"Máme 18 klientov, deviati majú potvrdené ochorenie. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, je to ťažké, sú to všetko starí ľudia," uviedla s tým, že zariadenie prechádza do krízového režimu. Spomedzi šiestich pozitívne testovaných opatrovateliek majú mať niektoré ľahší, iné ťažší priebeh ochorenia, karantenizované sú v zariadení.

Kaťuchová si pôvod nákazy vysvetliť nevie. "Návštevy boli dovolené len vo vonkajšom prostredí. Očkovaní nepotrebujú test, čo neboli očkovaní, prichádzali na návštevu s testom, naozaj neviem, odkiaľ to prišlo," skonštatovala, pričom podotkla, že počas prvej a druhej vlny pandémie nemali v zariadení ani jedného pozitívneho.