Vystúpenie Svätého Otca v prezidentskej záhrade: Nečakané gesto! Týmto prekvapil Slovákov

Prejav, ktorý musel dojať každého Slováka! Príhovory Svätého Otca, ako aj prezidentky Zuzany Čaputovej (48) si v záhrade Prezidentského paláca naživo vypočulo asi 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér života.

Okrem zástupcov politických strán prišli na výnimočné stretnutie aj všetci traja bývalí prezidenti, rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka či herci Martin Huba a Zuzana Kronerová.

Pápež František prišiel do Prezidentského paláca krátko po 9.00 hodine. Po uvítaní zazneli hymny a následne sa hlava štátu a pápež František presunuli na 30-minútové stretnutie medzi štyrmi očami do Zlatého salóna. Prítomný na súkromnej schôdzke bol aj tlmočník, pretože Zuzana Čaputová hovorila počas schôdzky v slovenskom jazyku a pápež v talianskom. Obvykle je na osobný rozhovor s hlavou cirkvi vyhradených 15 minút, slovenská prezidentka však dostala „nadpriemerný čas“. Ešte pred tým, ako sa pápež presunul do záhrady Prezidentského paláca, stretol sa aj s rodičmi a dcérami Zuzany Čaputovej a s jej partnerom Jurajom Rizmanom.