História sa opakuje, pápeža privítali deti zo súboru Lúčka: Zážitok si zapamätáme na celý život!

Svätého Otca vítali krásnym spôsobom! Deťom z detského folklórneho súboru Lúčka sa dostalo veľkej pocty.

Liliana (12) s Maximiliánom (9) sa dostali priamo k pápežovi Františkovi hneď po jeho prílete a Olívia (7) mu odovzdala kyticu v Prezidentskom paláci.

„Je to pre náš súbor veľká pocta, že sme boli oslovení zúčastniť sa na privítaní pápeža Františka na Slovensku a potom aj u prezidentky SR. Spája sa s tým veľa organizácie a súčinnosti, ale deti to zvládli veľmi dobre,“ opisuje radostné pocity vedúci súbrou Pavol Kollárik (35).

Súrodenci Liliana a Maximilián odovzdali Svätému Otcovi kyticu byliniek a ponúkli ho chlebom a soľou. Liliana hovorí, že sa na stretnutie s pápežom tešila, aj keď mala trochu trému. „Uvedomovala som si tú poctu a výnimočnosť stretnutia, že budem tak blízko pri ňom. Mala som z toho dobrý pocit,“ hovorí Liliana, ktorá sa dokonca objavila aj na titulke Vatican News, spravodajskej webovej stránke tohto malého štátu. Maximilián si pri prílete pápeža všimol, že všade okolo je veľa policajtov.

Trému však napriek tomu nemal. „Bol to zážitok, byť tak blízko pápeža. Keď budem starší, bude to pre mňa asi veľká spomienka,“ hovorí malý šťastlivec. Podobné pocity mala aj ich sestra Olívia, ktorá Svätého Otca vítala v Prezidentskom paláci. „Keď prišla prezidentka, pekne sa na nás usmiala a pozdravila nás. Pápež bol veľmi milý. Usmieval sa na nás hneď, ako vystúpil z auta. Bolo to pekné, dostali sme aj malý darček,“ teší sa Olívia. Zaujímavosťou je, že deti zo súboru Lúčka vítali aj Svätého Otca Jána Pavla II. pred 31 rokmi, a to dokonca v tých istých krojoch.