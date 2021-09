Čo všetko vyčítal Svätý Otec biskupom? Rázny odkaz!

Láskavá obžaloba súčasnej cirkvi, ktorá namiesto rozdávania lásky vyžaduje slepú poslušnosť.

Aj tak by sa dal zhrnúť príhovor pápeža Františka v bratislavskom Dóme svätého Martina. Dokonca aj odkaz svätého Cyrila a Metoda v ňom použil ako dôkaz, že na evanjelium je dobré sa pozerať s invenciou a nielen nasledovať zákony a vyšliapané cesty. Pápež kritizoval uniformitu súčasnej cirkvi, hľadanie falošného pokoja a trvanie na slepej poslušnosti.

František v príhovore rozvíjal svoju tézu, že cirkev musí zostúpiť z domnelých výšin a honosných chrámov a ponoriť sa do reálneho sveta. „Cirkev nie je pevnosťou, potentátom či hradom, ktorý hľadí na svet zhora a s odstupom. Nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti,“ povedal pápež pred zástupmi predstaviteľov katolíckej cirkvi.

„Zanechajme prílišné starosti o seba, o naše štruktúry, o to, ako sa spoločnosť na nás pozerá. To, čo je dôležité, je, aby sme sa ponorili do skutočného života,“ pokračoval František. Svoj príhovor postavil okolo troch slov, ktoré sa mu, ako povedal, zdajú v súčasnosti zásadné: sloboda, tvorivosť a dialóg.

„Cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody aj v duchovnom živote hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to zrejme zvyknutí, ale mnohých, najmä mladšiu generáciu, neláka ponuka viery bez vnútornej slobody v cirkvi, kde majú všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať,“ pokračoval Svätý Otec. Slovenskému kléru adresoval František aj priamu a veľmi otvorenú výzvu.

„Slúžite v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili, kde sa spustili demokratické procesy, ale sloboda je ešte stále krehká, predovšetkým v srdciach a mysliach ľudí. Preto vás povzbudzujem k tomu, aby ste ich formovali k slobode a nie k rigidnej religiozite,“ uviedol pápež. Cirkev by sa podľa neho nemala snažiť všetko kontrolovať a obviňovať všetkých naokolo. „Neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať svet. Nesnažme sa príliš kontrolovať život, dajme životu priestor, aby sa rozvíjal, aby rástol,“ povedal František.