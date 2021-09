Bezák prichytený na návšteve u Svätého Otca: Čo sa odohralo na tajnom stretnutí?!

Vyššie pocty! Pozornosť verejnosti sa v týchto dňoch okrem samotného pápeža Františka sústreďuje aj na to, ako sa bude zaujímať o prípad odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka (61).

Ten vopred avizoval, že sa so Svätým Otcom uvidí na podujatí v Dóme sv. Martina, kde sa ukázali všetci cirkevní hodnostári. K tomu nečakane nedošlo napriek tomu, že Bezák sa do katedrály snažil dostať. Na prekvapenie prítomných však s pokojom v tvári odkráčal do ulíc Bratislavy. V tom čase ešte nikto netušil, že jeho súkromná schôdzka sa uskutoční priamo v Apoštolskej nunciatúre.

Bezáka mnohí ľudia očakávali pri Dóme sv. Martina, keďže sám hovoril, že práve tam sa s Františkom uvidia. Prvýkrát v okolí budovy strávil len pár sekúnd a bez reakcie odišiel. O pár minút neskôr už bol v prezidentskej záhrade, kde počúval slová Františka adresované približne päťstovke pozvaných hostí. Počas pápežovho príhovoru sedel v poslednom rade vedľa bývalého predsedu KDH Alojza Hlinu. Aj on si všimol, že Bezák sa hneď po podujatí kamsi veľmi ponáhľal. Krátko nato sa už arcibiskup objavil opäť pri Dóme sv. Martina, kde sa práve začínalo stretnutie Františka s biskupmi. Vzhľadom na bezpečnostné kontroly a prísne podmienky už Bezáka do chrámu nevpustili. Hoci sa prítomní organizátori pokúšali situáciu vyriešiť, Bezák zakrátko odišiel a pápeža videl vchádzať len zvonka. Následne odišiel do kaviarne.

To, prečo chýbal medzi biskupmi v Dóme sv. Martina vysvetľuje Bezák tým, že chcel byť aj v prezidentskej záhrade, kde bol pozvaný. Nestihol tak prejsť na schôdzku v katedrále. „Vytiahol som kartičku, ktorú mám, že som aj arcibiskup pozvaný, vojak však bol zrejme neveriaci, tak ma tam nepustil a ja som sa nechcel s nikým hádať,“ opisuje s úsmevom Bezák. Z jeho pokojného odchodu z Katedrály, kde mal stráviť desiatky minút po boku Svätého Otca aj s biskupmi, však bolo možné už vtedy hádať, že podstatnejšie pre neho bolo osobné stretnutie s pápežom. Svätý Otec totiž počas štyroch hodín po akcii s biskupmi v Dóme nemal žiadne verejné udalosti. A práve počas tejto doby zavítal Bezák na Apoštolskú nunciatúru, kde je pápež ubytovaný.