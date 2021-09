Po nečakaných komplikáciách k tomu napokon došlo: Tajné stretnutie pápeža s Bezákom!

Vyššie pocty! Pozornosť verejnosti sa v týchto dňoch okrem samotného pápeža Františka sústreďuje aj na to, ako sa bude zaujímať o prípad odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka (61).

Ten vopred avizoval, že sa so Svätým Otcom uvidí na podujatí v Dóme sv. Martina, kde sa ukázali všetci cirkevní hodnostári. K tomu nečakane nedošlo napriek tomu, že Bezák sa do katedrály snažil dostať. Na prekvapenie prítomných však s pokojom v tvári odkráčal do ulíc Bratislavy. V tom čase ešte nikto netušil, že jeho súkromná schôdzka sa uskutoční priamo v Apoštolskej nunciatúre!

