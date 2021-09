Rodina je v šoku! Policajtka Broňa († 32) priviedla na svet vytúženú Ninku: Pohreb pár dní po pôrode

Prežívajú najhoršie dni života! Namiesto toho, aby sa rodina z Liptovského Ondreja (okr. Liptovský Mikuláš) tešila z bábätka, smúti za jeho mamičkou Broňou († 32).

Mladá žena, ktorá pracovala v policajnom zbore, sa spolu s manželom na príchod malej Ninky veľmi tešila. Tehotenstvo prebiehalo až do poslednej prehliadky bez problémov, no potom zistili, že nenarodenej dcérke zlyháva srdiečko, a tak lekári rozhodli, že pristúpia k cisárskemu rezu. Ten Broňa zvládla, no po náročnom zákroku ju mali podľa otca priskoro prepustiť do domáceho ošetrenia a ona sa hneď vybrala za dcérkou do nemocnice v Bratislave. Maličkú nestihla ani objať, pred vchodom náhle odpadla a zomrela.

Broňa mala dva veľké sny. Chcela sa stať policajtkou, čo sa jej podarilo, a túžila po bábätku. V polovici ôsmeho mesiaca tehotenstva sa dozvedela, že jej vytúžená dcérka musí prísť na svet trochu skôr. Na pravidelnej prehliadke totiž zistili, že nenarodenej Ninke zlyháva srdiečko. „Lekárka jej oznámila, že musí urýchlene do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Dcérka sadla do auta a odšoférovala si to do nemocnice. Neprivolali jej ani záchranku. Čo keby za volantom odpadla?“ pýta sa zronený Bronin otec Boris (59). Po príchode do nemocnice Broňa porodila cisárskym rezom a malú Ninku stabilizovali.

Vzápätí však lekári rozhodli, že ju musia transportovať do bratislavskej nemocnice. Mamička tak ostala sama, bez milovanej prvorodenej dcérky. „Neprivinula si ju na hruď, nepoláskala, ba ani len nepohladila... Iba jej ju cestou do sanitky ukázali v inkubátore,“ prezradil zlomeným hlasom Boris.