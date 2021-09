Po elektrine strašia domácnosti správy o ďalšom zdražení energií: Koľko si priplatíte za plyn?

Približne toľko, koľko sme ušetrili na cenách plynu v tomto roku, si za túto komoditu priplatíme v novom roku. Domácnosti, ktoré plynom vykurujú, si priplatia ročne vyše 130 eur, tie žijúce vo veľkých domoch až 350 eur.

Dôvodom sú ceny na burze či obava, že plynu bude v zime nedostatok.

Komoditná časť ceny za dodávku plynu pre domácnosti klesla tento rok oproti roku 2020 zhruba od 21 do 27 %. Na rok 2022 stúpne o 30 až 40 percent. Nárasty cien domácností sa však budú líšiť v závislosti od ich zaradenia do tarifných pásiem. Tie sú určené podľa objemu spotreby zemného plynu a závisia napríklad od toho, či domácnosti využívajú plyn iba na varenie alebo aj na vykurovanie. Po správach o tom, že hore pôjde aj elektrina o 15 percent, si tak priplatíme aj za plyn, a to v konečnej cene zhruba o 30 percent.

Podľa odborníka na energetiku Jána Pištu si za plyn priplatíme dosť výrazne. Majitelia väčších domov, v ktorých sa plynom kúri, sa musia pripraviť na nárast ceny až o 350 eur za rok. „Faktory rastu ceny spočívajú hlavne v obave, že cez zimu bude v Európe veľký nedostatok plynu. Jednak nebudú dostatočne naplnené zásobníky a aj tok plynu do Európy môže byť nižší kvôli nižším dodávkam ruského plynu a poklesu dodávok skvapalneného plynu LNG. Gazprom aktuálne posiela do Poľska aj na Slovensko menej plynu ako v prvom polroku a LNG tankery preferujú Áziu kvôli vyšším cenám. Ak do toho prídu predpovede chladnej zimy, ceny plynu môžu lámať nové rekordy,“ dodáva Ján Pišta.

Finálne ceny pri oboch komoditách sa oficiálne od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dozvieme až v novembri.

Čo tvorí konečnú cenu plynu

distribúcia 34,4 %

dodávka plus zisk 2,79 %

preprava 2,83 %

komodita 60 %

Za zdražovanie je vývoj cien na burze

Ondrej Šebesta, hovorca SPP

- Ceny elektriny a plynu na Slovensku ovplyvňuje globálny vývoj cien týchto komodít na európskych energetických trhoch. Tie sú v porovnaní s minulým rokom výrazne vyššie. Ceny za dodávku plynu pre domácnosti a malé podniky sú na Slovensku predmetom cenovej regulácie a určuje ich ÚRSO. ÚRSO pri stanovovaní cien za dodávku plynu, vychádza z priemernej ceny plynu na burze v Nemecku, a tá je v tomto období medziročne výrazne vyššia. To logicky vyvoláva tlak na potrebu odzrkadliť tento vývoj aj na Slovensku, pokiaľ ide o regulované ceny za dodávku plynu. Hovoriť o konkrétnej zmene v tomto období je však predčasné. Podobný vývoj, pokiaľ ide o ceny komodity, možno pozorovať aj na trhu dodávky elektriny.