Verejný náklad od Andreja Danka: Čo chce Boris Kollár spraviť na stretnutí s pápežom, je šialené!

Šéf mimoparlamentnej SNS verejne skritizoval Borisa Kollára, predsedu strany Sme rodina.

Ten sa totiž chystá na stretnutie s pápežom zobrať až 10 zo svojich detí. Pre verejnosť nie je žiadnym tajomstvom, že len dvaja z jeho potomkov majú tú istú matku - modelku Andreu Heringhovú. Mutliotecko zjavne nevidí problém v tom, priviesť svoje potomstvo za Svätým Otcom.

,,Milí priatelia, Kollár sa musel zblázniť. To, že sa Čaputová a jej rodina stretnú s pápežom, je prirodzené a normálne. To, čo ide urobiť Boris Kollár, je šialené. Šialené je to, že má 11 detí s desiatimi ženami. Je to jeho vec. Čo však nie je jeho vec, že ako predseda parlamentu 10 detí ide predstaviť pápežovi,“ rozpráva Danko na videu na jeho facebookovom profile.

,,Nechcem útočiť na jeho deti ani rodinu. Nikdy by som si však nedovolil zneužívať štátnu funkciu, a bol som dvakrát za Svätým Otcom. Som v šoku. Boris Kollár si myslí, že reprezentovať štát je to isté ako zastupovať svoje rádio na diskotéke,“ krúti hlavou šéf národniarov a odkazuje: ,,Boris, vyzývam ťa, aby si to okamžite zrušil!“

Andrej Danko si na záver videa rypol a dodal, aby Kollár nezabudol na Paris, transexuálku, s ktorou si mal vymieňať šteklivé správy.