Politici hodnotia prejav pápeža: Kultivovane vyslovené významné posolstvá, prečo neprišiel na stretnutie aj Fico?

Mnoho posolstiev odprezentovaných kultivovaným jazykom i silný apel na mladú generáciu, bez ktorej nie je možná obnova.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) to povedal v súvislosti s myšlienkami pápeža Františka, ktoré v pondelok predpoludním predniesol v príhovore pred predstaviteľmi štátu, osobnosťami spoločenského a kultúrneho života i zástupcami občianskeho sektora. Korčok hodnotí pápežov prejav ako mimoriadny obsahom a tiež formou, ktorá by podľa neho mala inšpirovať aj slovenských politikov.

Minister dáva do popredia pápežove myšlienky, že Slovensko v strede Európy má byť miestom pokoja. "Myslím si, že to je silný apel, pretože to, akým miestom Slovensko bude, je v rukách najmä nás všetkých," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Poukázal na myšlienky o slobode i výzvu k tolerancii, ktoré pápež František zasadil do kontextu komparácie obdobia pred Nežnou revolúciou a súčasnosti. "Pred rokom 1989 bránil slobode jediný spôsob myslenia, dnes jediný spôsob myslenia vyprázdňuje význam slobody," upozornil Korčok na pápežove slová i to, že "odpoveďou nie je zvádzať kultúrne vojny".

Vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí) očarili pápežove slová o kráse Slovenska a Tatier a odvahe pozerať sa hore a vidieť za obzor. "Vaše hory spájajú v jedinom pohorí končiare a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili rozličné národy. Rozvíjajte túto krásu, krásu celku. Vyžaduje si to trpezlivosť a námahu, odvahu a zdieľanie, elán a tvorivosť," cituje Remišová pápeža Františka.