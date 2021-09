Prejav pápeža si v Prezidentskej záhrade vypočuli stovky hostí: Vedca Čekana zaujala a potešila jedna vec, Mikloško je unesený

Prejavy pápeža Františka a prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Prezidentskej záhrade upozornili na problémy, ktoré pociťujú ľudia v každodennom živote.

Zároveň tieto problémy prepojili s procesmi dejúcimi sa na svetovej úrovni. Uviedla to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá sa zúčastnila na stretnutí s pápežom v Prezidentskej záhrade v Bratislave.

"Pápež to krásne spojil s odkazmi chleba a soli. Zdôraznil, že chlieb je potrebné rozdávať, a nie si ho nechávať pre seba, a čo všetko je soľou zeme od cyrilo-metodskej tradície až po schopnosti pretrvávať s týmito hodnotami v súčasnom modernom svete a prežiť na tejto planéte," povedala ombudsmanka. Zhodnotila, že pápežov prejav bol "komplexom úžasných myšlienok". Podľa Patakyovej si bude vyžadovať veľa času, kým ľudia dozrú a pochopia, čo všetko im pápež chcel povedať.

Z prejavov, ktoré predniesli v záhrade Prezidentského paláca pápež František a prezidentka Zuzana Čaputová, si môžeme odniesť potrebu zmieru, kompromisu a to, že jedine spoločne môžeme prejsť ďalšími skúškami, ako je v dnešnej dobe pandémia. Povedal to vedec Pavol Čekan, ktorý bol medzi pozvanými hosťami. "Zaujalo ma, že oba prejavy hovorili o zmieri, o tom, že spoločne a naozaj kompromismi sa táto spoločnosť dostane ďalej," povedal Čekan pre TASR.

Čekana tiež zaujalo, koľko vedel pápež František o Slovensku. "Vedel o našej histórii, o kresťanstve, o našej prírode. A vedel v podstate aj o našej spoločnosti, čo nás trápi. To ma veľmi teší. Dúfam, že tieto príhovory sa prihovorili každému Slovákovi," skonštatoval.

Návšteva pápeža Františka na Slovensku je nesmierna pocta, pretože Svätý Otec reprezentuje jedno z najsilnejších náboženstiev vo svete. Povedala to expremiérka Iveta Radičová, ktorá sa zúčastnila na stretnutí s pápežom v Prezidentskej záhrade v Bratislave. Ľudia by podľa nej nemali zabúdať na to, že kresťanstvo znamenalo najväčšiu revolúciu vo vývoji civilizácie.

Pre Radičovú je podľa jej vlastných slov najpodstatnejšie to, aké posolstvá zanecháva pápež na Slovensku. "Pripomenul, že tá najzásadnejšia otázka nie je túžba žiť, ale načo žijeme a dokázať na ňu nájsť odpoveď," podotkla. Z pápežových prejavov v Radičovej zarezonovala dôležitosť slobody. Ľudia by sa nemali nechať zotročiť samým sebou, svojím vnútrom a úzkym videním sveta. "Sloboda znamená nečakať, že príde niekto, nejaká autorita zvonka, ktorá nám ukáže ako žiť," poznamenala.