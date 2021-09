Návšteva pápeža nachvíľku zmení život aj v Košiciach: Uzavreté cesty a obmedzenia v MHD

V súvislosti s návštevou pápeža Františka v Košiciach je potrebné v pondelok a utorok (14. 9.) a stredu (15. 9.) počítať s dopravnými obmedzeniami na území mesta.

„Chceme informovať občanov, že uzavreté cesty sú v záujme vytvorenia bezpečného prejazdu Svätého Otca v čo najväčšej miere a budú uzatvárané na nevyhnutne potrebný čas,“ informovala košická krajská polícia. V čase presunu pápeža v utorok bude na nevyhnutný čas zastavená aj mestská hromadná doprava.

Dopravné obmedzenia v pondelok:

- cesty v bezprostrednej blízkosti štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ulica a Kostolianska cesta sú uzatvorené od 6.00 h, Čermeľská cesta je prejazdná s tým, že zo štyroch jazdných pruhov sú k dispozícii dva

Dopravné obmedzenia v utorok:

- uzavreté cesty v bezprostrednej blízkosti štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ulica a Kostolianska cesta, Čermeľská cesta bude uzatvorená od 6.00 h

- vstup do mesta Košice v smere od Rožňavy až po diaľnicu D1 (po vonkajšom obchvate mesta – mestská časť Pereš, Mosty VSS, Južné nábrežie, Prešovská cesta, diaľnica D1) bude od 8.30 h dočasne úplne uzatvorený pre všetky druhy dopravy

- cesta v úseku diaľnica D1 – Zelený dvor – Prešovská cesta – Hlinková ulica – Komenského ulica bude od 12.00 h dočasne úplne uzavretá. Na vstup do mesta polícia odporúča použiť v tomto čase iný smer, respektíve presun cez ostatné mestské časti.

- vstup na sídlisko Luník IX po 14.00 h nebude dočasne možný, a to ani pre obyvateľov aj napriek tomu, že sa preukážu, že tam bývajú

- vonkajší obchvat mesta Košice, a to so začiatkom na Komenského ulici, následne Hlinkovú ulicu, Prešovskú cestu, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak až po Luník IX bude od 15.00 h dočasne úplne uzavretý

- úsek Luník IX – Červený rak – Mosty VSS – Južné nábrežie – Prešovská cesta – Hlinková ulica – Národná trieda – Kavečianska ulica – štadión Lokomotíva bude dočasne uzavretý od 16.00 h

- cesta od štadióna Lokomotíva – Kavečianska ulica – Národná trieda – Hlinková ulica – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Mosty VSS – Červený rak – mestská časť Pereš – letisko bude dočasne uzavretá približne od 17.00 h

- prejazd vozidiel nad 3,5 tony po vonkajšom obchvate mesta Košice i diaľnici (a to aj v protismere) bude počas celého dňa vylúčený, a to až do ukončenia návštevy pápeža vo večerných hodinách