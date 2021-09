Ján si pred vážnou operáciou vzal za ženu Romanu: Invalid trpiaci rakovinou dostáva od štátu   36  €

Ako má uživiť rodinu?! Manželia Ján (35) a Romana (23) vychovávajú dve deti, Mathiaska (1,5) a Jarku (6), ktoré svojho ocka nekonečne ľúbia a veľmi potrebujú.

Ján si to uvedomuje, a tak statočne bojuje so zákernou rakovinou spojivového mäkkého tkaniva a nervov v predlaktí. Kvôli nej dokonca prišiel o ruku. O Jána sa s láskou stará jeho manželka, no sama to ďalej nezvláda. Rodina už rok márne čaká na manželov invalidný dôchodok, ktorý nie a nie vybaviť. Ján tak živí rodinu z 36 eur, ktoré mu posiela štát ako príspevok na palivo do auta! Naozaj nemá nárok na viac?

Pred rokom sa im život zmenil na nepoznanie. Z usmiatej rodiny sa stala kôpka nešťastia. Manželia denne bojujú o život a ich rituálom sa stalo každodenné chodenie po nemocniciach. Ján (35) bol pred časom tým najpracovitejším mužom. „Pracoval som ako taxikár a bol som veľa v zahraničí. Chcel som pre svoju rodinu všetko,“ začína rozprávať veľký bojovník. Všetko sa však zmenilo pred rokom, keď ho začalo z ničoho nič bolieť predlaktie.

„Dva mesiace sme chodli na chirurgiu. Ruku mi najskôr len čistili. Potom zistili, že tam mám krvnú zrazeninu, neskôr podkožný tuk. Keď už v popradskej nemocnici nevedeli, čo s tým, našli sme súkromného lekára, ktorému sme pri každej návšteve platili,“ opisuje ťažké začiatky milujúca manželka Romana (23). Obaja však ani len netušili, že z bolesti predlaktia sa vykľuje rakovina.