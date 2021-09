Vládni predstavitelia o príchode pápeža Františka: Od jeho návštevy čakajú veľké veci

Svätý Otec je mužom lásky, pokory, úcty a ľudskej dôstojnosti. Pred príletom pápeža Františka na bratislavské letisko to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

"To, čo chcem, aby pápež zanechal na Slovensku, je pokoj a verím, že ho prinesie aj do politiky, a hlavne nám to pomôže odraziť sa a pozerať dopredu," hovorí Heger. Dodal, že od návštevy pápeža má veľké očakávania a je to významná udalosť pre Slovensko.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zase verí, že pápež František na svojej návšteve Slovenska upokojí spoločnosť, ktorá je veľmi rozoštvaná. "Bol by som rád, keby sme upokojili situáciu, a som presvedčený, že návšteva Svätého Otca ju môže upokojiť," povedal Kollár.

Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta okrem Bratislavy do Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.