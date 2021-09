Najväčší sršeň sveta prilieta z Ázie: Postrach pre včely zabíja v miliónoch, poradil by si aj s človekom

Máte radi sršne? Bez ohľadu na to, či cítite odpor alebo vás tento zvláštny hmyz zaujíma, zrejme vám nebude pri blízkom stretnutí s ním všetko jedno.

Komu sú však nepríjemné naše „domáce“ sršne, čo sú vlastne druhy ôs, iste pochopí zdesenie v krajinách, do ktorých dorazili ázijské zabijácke sršne mandarínske, známe pod latinským názvom Vespa mandarinia. V tomto prípade ide o najväčšieho sršňa sveta s poriadne zlovestnou prezývkou.

Keďže je ich domovom južná, východná a juhovýchodná Ázia, vyvolali sršne mandarínske poriadnu paniku, keď sa aj s hniezdami objavili v Spojených štátoch a Kanade. Sú totiž až o 40 percent väčšie než klasické sršne. Zaskočiť preto dokážu nielen svojou veľkosťou a hlučnosťou, ale hlavne následkami, ktoré si zo stretnutia môžete odniesť. Sršne mandarínske patria medzi predátorov a svoje larvy živia mäsom. Obrovskou hrozbou sú pre medonosné včely. Jediný úľ dokážu zničiť v priebehu zopár hodín, čo spôsobuje mimoriadne škody.

Zabije aj človeka

Napriek tomu, že sú hrozbou pre včely, ľudia by sa ich podľa vedcov nemali báť. Kto sa nepribližuje k ich hniezdu a neprovokuje, má veľkú šancu vyhnúť sa mimoriadne bolestivému uštipnutiu. Keďže sú sršne mandarínske veľké, je väčšie aj ich žihadlo. Spolu s ním sa do tela obete dostane tiež zákerný jed, ktorý v rane spôsobuje krvácanie a nekrózu a napáda kardiovaskulárny systém. Hoci to znie na prvý pohľad veľmi nebezpečne, nie je to najjedovatejší jed medzi sršňami. Japonci sa ich zjavne až tak neboja a larvy týchto sršňov patria dodnes medzi ich sezónne delikatesy.