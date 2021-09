František je veľkým fanúšikom športu: Potešili ho futbalisti Talianska aj Peter Sagan

„Vzťah medzi cirkvou a svetom športu sa vždy pestoval vo vedomí, že obe tieto oblasti svojím spôsobom slúžia integrálnemu rastu človeka a môžu ponúknuť cenný príspevok pre spoločnosť,“ povedal pápež František na jednom z mnohých prijatí športovcov v rôznych kútoch sveta, akých za rok absolvuje desiatky.

Jedno z nich si pamätá aj Slovensko, a to keď sa v januári 2018 stretol na generálnej audiencii s naším cyklistickým esom Petrom Saganom. Sagan patril vtedy vo Vatikáne medzi 150 VIP hostí, no po oficiálnej audiencii sa trojnásobný majster sveta stretol s Františkom osobne aj s manželkou Katarínou a so synom Marlonom. Pápežovi daroval dres majstra sveta v pápežských farbách s nápisom „Francesco“. Zahraničné médiá vtedy priniesli informáciu o tom, že pápež Saganovho syna pokrstil, čo sa však nestalo.

Pápež František sa narodil v Argentíne a je známy ako veľký fanúšik futbalu. Tento rok mal po finálových zápasoch šampionátov Európy i Južnej Ameriky obzvlášť veľkú radosť. Veď ich vyhrali Taliansko, ktoré vo finále na penalty zdolalo Anglicko, a Argentína, ktorá na chýrnej Maracane zdolala 1:0 Brazíliu. V odkaze tímom vyzdvihol význam a hodnoty športu, ktorý učí „prijať akýkoľvek výsledok vrátane prehry“.

Svätý Otec vyzdvihuje dva postoje, ktorým učí šport: „Prvým je tímovosť. Existujú niektoré športy, ktoré sa nazývajú ,individuálne‘, predsa však šport vždy pomáha vstúpiť ľuďom do kontaktu medzi sebou, pomáha nadviazať vzťahy aj medzi odlišnými ľuďmi, ktorí sa napriek tomu, že pochádzajú z rôznych kontextov, spájajú a bojujú za spoločný cieľ. V tomto zmysle je šport liekom na individualizmus v našej spoločnosti, ktorá často vytvára izolované a smutné ,ego‘, čo nás robí neschopnými ,hrať tímovo‘ a pestovať v sebe nadšenie pre nejaký dobrý ideál.“

Ako druhý dôležitý postoj pápež František pripomína disciplínu, ktorá je významným prvkom každej výchovy mládeže: „Mnoho mladých i dospelých, ktorí sú nadšencami športu a sledujú vás fandením, neraz netuší, koľko práce a koľko trénovania je za jedným zápasom. A toto si vyžaduje veľa disciplíny nie iba fyzickej, ale aj tej vnútornej: fyzické cvičenie, vytrvalosť, dbanie o životosprávu, odpočinok striedaný s tréningovou prácou.“