Fakt o pápežovi Františkovi, o ktorom málokto tuší: Spojenie Svätého otca so Slovenskom!

František II. ešte ako kňaz chodil na púte k Sedembolestnej Panne Márii do pútnického mesta Lujan v Argentíne.

Pod krásnym, rozsiahlym chrámom má viac ako 60 národov v podzemí svoje oltáriky. Tu sa nachádza aj slovenská kaplnka s touto patrónkou Slovenska. Každoročne v októbri sa Bergoglio zúčastňoval púte a tu spovedal pútnikov a dával im rozhrešenie.

O kaplnku sa starala do svojej smrti Cilka Hronská, nevesta Jozefa Cígera Hronského, ktorý tu pôsobil od roku 1948 až do svojej smrti. Pani Cilka bola pôvodom Slovinka, a tak udržiavala okrem slovenského posvätného miesta aj to slovinské. Kaplnka bola oficiálne inaugurovaná v roku 1996 a nachádzajú sa tu aj diela kežmarského rezbára Martina Barnáša, sochy Sedembolestnej Panny Márie, ako aj Cyrila a Metoda, z lipového dreva.