Návšteva Svätého Otca vyvoláva otázky: Prečo si pápež vybral Slovensko?!

Mnoho otázok a menej odpovedí! Už zajtra privítame na Slovensku hlavu katolíckej cirkvi Františka II.

Mnohí sa pýtajú, prečo si vybral pre niekoľkodňovú návštevu práve našu krajinu a o čom chce hovoriť so slovenskými biskupmi. S bývalým kresťanským politikom Františkom Mikloškom, teológom Miroslavom Kocúrom a kňazom Karolom Lovašom sme rozobrali aj to, či pápež verejne rehabilituje emeritného biskupa Róberta Bezáka.

Očkovaní sa môžu ešte prihlásiť

Oficiálnu registráciu pre očkovaných účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka ukončia o polnoci z nedele 12. na pondelok 13. septembra 2021. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku z kapacitných dôvodov kvôli epidemiologickým nariadeniam uzavrel registráciu do OTP sektorov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka.

Zverejnil to na stránke navstevapapeza.sk. Celkovo sa prihlásilo 6 749 ľudí. Záujemcovia sa mohli prihlásiť do Šaštína (3 115), Prešova (1 724) a Košíc (Lokomotíva štadión - 1 809/Luník IX 101). Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi. Každý zaregistrovaný účastník do OTP sektoru dostane e-mailom vstupenku s QR-kódom: vstupenku si musí vytlačiť a priniesť na podujatie. Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch.

Problémy na východe

Prešov bude od budúceho týždňa v oranžovej fáze a Košice dokonca v červenej. „Počet záujemcov o liturgiu v Prešove sa rapídne zvýšil. Žiaľ, tým, že náš okres bude v oranžovej zóne, môžeme vpustiť iba 1 000 otestovaných veriacich, hoci záujem je výrazne vyšší. Zaočkovaných záujemcov sa zaregistrovalo 26-tisíc,” uviedol hovorca prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva Michal Pavlišinovič. „V Košiciach bola kapacita štadióna Lokomotíva určená pre 25-tisíc účastníkov, celkovo sa zaregistrovalo 15 tisíc ľudí, z čoho asi jednu desatinu budú tvoriť OTP,