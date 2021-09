Hustá atmosféra na rokovaní v parlamente: Drsná hádka so Žilinkom!

Toľko kriku v budove parlamentu už dlho nebolo.

Piatkové rokovanie ústavnoprávneho výboru, na ktorom poslanci „grilovali“ generálneho prokurátora Maroša Žilinku (51), sprevádzala veľmi napätá atmosféra a medzi koaličnými poslancami a šéfom prokuratúry to poriadne iskrilo. Niektorí poslanci dokonca hovoria o tom, že Žilinka by mal odísť zo svojho postu. Čo sa vlastne na rokovaní výboru stalo?

Generálny prokurátor mal prísť na výbor pôvodne vysvetľovať najmä niektoré staršie záležitosti, diskusia sa však stočila k aktuálnym témam. Predovšetkým k pozbaveniu viny bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, bývalého partnera Penty Jaroslava Haščáka, ktorými Generálna prokuratúra nedávno prekvapila verejnosť.

Žilinka sa na výbore dostal do ostrej slovnej prestrelky najmä s poslancom SaS Alojzom Baránikom, ktorý ho obvinil, že robí neobhájiteľné rozhodnutia a vyvíja politickú činnosť. Baránik tvrdí, že by mal o čine nechať rozhodnúť súdy. Dokonca generálnemu prokurátorovi navrhol, aby odstúpil. „Aha, že odstúpim? A to chcete dosiahnuť vy?“ reagoval naňho nahnevane Žilinka.

„Toto je aká obludnosť. Čo ja mám s politikou? Nič.“ Baránik ho následne žiadal, aby naňho neukazoval prstom. „Maroš Žilinka je nielen generálny prokurátor, ale má aj svoju česť a svedomie. Ja mám svoje deti, mám manželku, mám mamu a nenechám sa urážať,“ pokračoval zvýšeným tónom generálny prokurátor. Žilinka zopakoval, že každé rozhodnutie podľa paragrafu 363 vidí päť prokurátorov, debatujú o tom niekoľko dní a bez neho by boli len štatistom.