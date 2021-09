Padlo rozhodnutie: Takáčovec Zeman bol z verdiktu súdu prekvapený

Takáčovec Matej Zeman bude väzobne stíhaný.

Rozhodol o tom v piatok popoludní na neverejnom zasadnutí sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Médiá o tom informovala obhajkyňa Mateja Zemana Ivana Štefanková.

Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže Matej Zeman podal voči nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Do väzby ide z dôvodu pokračovania trestnej činnosti a dôvodu možného úteku. Obvinený je z nových štyroch skutkov, ktoré sa podľa prokurátora ÚŠP dotýkajú bratislavskej skupiny takáčovcov.

"Súd sa zaoberal skutkami, ktoré sa mu kladú za vinu. Voči uvedenému sme podali okamžite sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať NS SR. Sú to štyri skutky, ktoré by som zatiaľ nechcela bližšie rozoberať vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie. Vystupuje v pozícii obvineného. Sú to aj nové, aj staršie veci. Dôvodmi väzby sú pokračovacia trestná činnosť a úteková," uviedla advokátka. Z Chorvátska, kde pôvodne žiadal azyl, sa podľa nej vrátil z rodinných dôvodov.

"Bol prekvapený, že ide do väzby," skonštatovala. Skutky podľa jej slov popiera.

"Skutky, ktoré sa mu kladú za vinu, sú dva obzvlášť závažné zločiny vydierania, prečin podplácania a trestný čin založenia a podporovania zločineckej skupiny. Sú to trestné činy, ktoré majú súvis so zločineckou skupinou takáčovci. Je obvinený vo všetkých týchto skutkov v jednom konaní," dodal prokurátor ÚŠP. Podľa jeho slov na Mateja Zemana zatiaľ nebola podaná obžaloba. "Sudca pre prípravné konanie ŠTS, na základe príkazu na zatknutie, vzal obvineného M. Z. do opakovanej väzby," vysvetlila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Takáčovec je obvinený aj v kauze manipulovania svedeckých výpovedí. O tom, či ho bude vypočúvať Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), advokátka nevedela informovať.

Príslušníci NAKA zadržali Mateja Zemana v piatok ráno na hraničnom priechode s Maďarskom. Muž je jedným z trojice obvinených svedkov v mediálne známych policajných kauzách. Okresný súd Bratislava III na neho vydal 11. augusta európsky zatýkací rozkaz. Európsky zatýkací rozkaz a príkaz na zatknutie vydal aj ŠTS v Pezinku 27. augusta.