Svedok v kauze zmeniek Fiľo: O ich existencii som sa dozvedel z tlače, veľavravná reakcia Šantu na výpovede

Podnikateľ Milan Fiľo nepozná Štefana Ágha obžalovaného v kauze televíznych zmeniek TV Markíza.

O zmenkách sa dozvedel približne pred dvomi - tromi rokmi z tlače. Uviedol to ako svedok počas piatkového pojednávania so Štefanom Ághom pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.

"Neviem o tom nič. Dozvedel som sa o tom z tlače a potom až pri vypočúvaní. Nevedel som na začiatku, ani o čo ide," povedal. Svedok vypovedal len k odkupu podielov v TV Markíza v roku 2000. Vtedy odkúpil spoločne s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom podiel v televízii. "Nevedel som o žiadnych záväzkoch v TV Markíza. Nikdy som sa o takýto spor nezaujímal," vypovedal.

Pokiaľ by vedel, že existujú nejaké zmenky, nikdy by nevstúpil do vlastníckych práv televízie. On osobne mal lepšie vzťahy s Kováčikom ako bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom. Podľa vlastných slov s Ruskom nie je v kontakte desať až 15 rokov a Mariana Kočnera videl dva razy.

Piatkové výpovede podnikateľa Fiľa a prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika potvrdili dôvodnosť podania obžaloby na Štefana Ágha. Po ukončení pojednávania na ŠTS to uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šanta. Proces senát ŠTS odročil na koniec októbra.

"Osobne si myslím, že sme sa z výpovede týchto svedkov dozvedeli veľmi veľa. Aj tieto dôkazy potvrdili dôvodnosť podania obžaloby. Svedkovia jasne vypovedali, že nemali o zmenkách žiadne vedomosti a ak by o nejakom ručiteľskom záväzku Markízy vedeli, vôbec by nevstupovali do Markízy," povedal Šanta.

Na odročenom pojednávaní v októbri chce obžalovaný predložiť ako dôkaz neznámu obálku. "S týmito tajomnými obálkami a listinami operoval už v prípravnom konaní. Ja som hlboko presvedčený, že som sa ako prokurátor s týmto návrhom vysporiadal. Súd ma k dispozícii dôkaz z mojej strany, ktorý spochybní tieto snahy obžalovaného o predkladanie nejakého relevantného dôkazu. Bližšie sa ale vyjadriť nemôžem, lebo je to vykonávanie dôkazov v utajenom režime,“ zdôraznil prokurátor.

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval a sú pravé. V minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej v januári Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie.