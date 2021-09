Metropolita Babjak verí, že návšteva pápeža upokojí situáciu: Zarmucujú ho reakcie ľudí na očkovanie a cestu Františka

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ verí, že návšteva pápeža Františka na Slovensku prispeje k upokojeniu situácie v spoločnosti.

Ako povedal, jej význam si naplno uvedomíme až po odchode Svätého Otca, keď budeme premýšľať nad jeho slovami. "Prial by som si, aby došlo k upokojeniu našej spoločnosti a zmiereniu, čo sa týka politikov a rovnako i k pokoju v ľudských srdciach a dušiach. Určite bude chcieť osloviť všetkých ľudí dobrej vôle. Teraz to záleží už nie od Svätého Otca, ale od nás, že či ´prijímač´ svojho srdca, mysle a rozumu budeme mať nastavený k nemu alebo od neho," povedal Babjak pre TASR.

Návšteva pápeža Františka bude podľa neho iná, ako návšteva pápeža Jána Pavla II. v 90. rokoch. "Sv. Ján Pavol II. pochádzal zo susedného Poľska, veľmi dobre poznal Slovensko. Zažil totalitu, rozumel nám do hĺbky. Tento Svätý Otec pochádza z Argentíny, Slovensko mu nie je také blízke, ale ako hlave cirkvi sú mu všetci ľudia blízki a za všetkých sa modlí. Myslím si, že Slovensko spoznal aj cez tých, ktorí pôsobia vo Vatikáne na mnohých miestach, čiže neprichádza ako úplne neznalý našich pomerov," vysvetlil Babjak.

K pápežovi Františkovi má blízko, keďže je rovnako ako on z rehole jezuitov. Ako arcibiskup a metropolita sa s ním stretáva pomerne často. "Často sú to pracovné cesty, kde je vždy zakomponované aj stretnutie so Svätým Otcom alebo nejaká spoločná akcia. Vnímam ho ako človeka, ktorý je mimoriadne otvorený a má vo svojom zornom uhle najbiednejších, emigrantov, bezdomovcov a podobne. Je mi blízke aj to, že sa zaujíma o ekológiu, k čomu vydal i encykliku Laudato Si. Rovnako sa snaží i o medzináboženský dialóg," doplnil Babjak.

Ako hovorí, každý, kto má možnosť, by sa mal stretnutia s pápežom na Slovensku zúčastniť. Ide o možnosť, ktorá sa podľa neho často nenaskytne ani pútnikom v Ríme. Zarmucujú ho reakcie ľudí na sociálnych sieťach na očkovanie a návštevu pápeža Františka na Slovensku. "Pandémia nám ukázala aj odvrátenú tvár, že ako sa ľudia správajú v krízovej situácii. Hoaxy a všelijaké nálady, ktoré púšťajú ľudia na sociálne siete, sú nedôstojné človeka. Veľmi sa tomu čudujem a je vidieť, že sekularizmus nás akosi dosť prevalcoval a že takto sa veriaci ľudia nemôžu správať," dodal Babjak.

Pápež František počas svojej návštevy Slovenska (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.