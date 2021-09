Publicista Hrabko o aktuálnom dianí v koalícii a odvolávaní Mikulca: Jedna vec je jasná

Aktuálne dianie v koalícii pripomína podľa publicistu Juraja Hrabka viac rokovací kolotoč než reálnu koaličnú krízu.

„Ku koaličnej kríze to má ďaleko. Vládna koalícia má viacero možností, aby si dokázala sama poradiť,“ povedal v diskusii na TASR TV.

Podmienka lídra SaS Richarda Sulíka, aby Mária Kolíková aj po odchode z hnutia Za ľudí ostala ministerkou spravodlivosti, je podľa Hrabka zatiaľ iba v rovine vyjednávacej pozície. „Sulík si takúto podmienku môže stanovovať, ale pravdou je, že koaličná dohoda, ktorou sú viazaní všetci štyria koaliční partneri, hovorí o tom, že ak Veronika Remišová teraz požiada, aby Kolíková odišla zo svojho postu, je Sulík povinný to akceptovať. Tak to podpísal v koaličnej zmluve. A zmeniť to nemôže sám, iba po dohode s ostatnými,“ upozornil Hrabko.

Ak teda koaliční partneri akceptujú požiadavku SaS, budú podľa Hrabka musieť otvoriť koaličnú dohodu a v takom prípade sú otvorené aj všetky ostatné pozície. „Vejár možností, ako sa môže koalícia dohodnúť a rozhodnúť je široký,“ skonštatoval.

Hoci predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chcel ešte preveriť možnosť, že by hnutiu Za ľudí aj po prestupe skupiny poslancov do poslaneckého klubu SaS ostal parlamentný klub, podľa Hrabka to po poslednej novele rokovacieho poriadku možné nie je. „Je zrejmé, že poslanecký klub Za ľudí nemá osem členov, a preto automaticky zaniká,“ doplnil Hrabko.