Saková sa obula do ministerky Kolíkovej: Drsný úder, padli slová o jej odvolávaní

Strana Hlas – sociálna demokracia zvažuje podanie návrhu na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS). V relácii Na hrane na televízii Joj to povedala bývalá ministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD). Momentálne strana rokuje s ďalšími opozičnými politickými stranami.

„Pokiaľ sa nám podarí vyzbierať 30 podpisov, tak si myslíme, že ten návrh na jej odvolanie v parlamente je na mieste,“ pokračovala Saková s tým, že stolička ministerstva spravodlivosti patrí strana Za ľudí.

Saková si nemyslí, že návrh bude mať podporu hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a Sme rodina. Zároveň však dodala, že niektorí koaliční poslanci nebudú hlasovať za zotrvanie ministerky vo funkcii. „Pretože už pri prvom pokuse o jej odvolávanie, myslím, že mala len 62 hlasov proti jej odvolaniu. To znamená, že viacerí koaliční poslanci nehlasovali za to, aby zotrvala vo svojej funkcii," dodala.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v relácií uviedla, že po odchode zo strany Za ľudí a vstupe do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita, necíti vnútornú potrebu odísť z funkcie a zatiaľ cíti dostatočnú legitimitu. „Ak by som vnímala akýkoľvek problém - nedôveru premiéra, tak si myslím, že nie je potrebné dávať návrh na moje odvolanie," doplnila Kolíková s tým, že by z funkcie odišla sama.