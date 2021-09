Michalovi raší pri Trenčíne 4500 sadeníc konope: Toto má ako jediný na Slovensku!

Len pár kilometrov od Trenčína vyrástla na dnešné pomery nezvyčajná farma.

Na ploche veľkej ako futbalové ihrisko rastie 4 500 sadeníc konopy siatej. Väčšine ľudí sa tento názov spája s omamnými látkami, no podľa riaditeľa výroby Michala Veselého (37) sa z tejto odrody dá urobiť veľa iných vecí. Okrem mastí a košieľ aj zdraviu prospešné medikamenty a vďaka tomu dostal od ministerstva zdravotníctva ako jediný povolenie na pestovanie.

Kým v múzeách a skanzenoch obdivujeme oblečenie predkov vyrobené z konopy, v bežnom živote bola tradičná poľnohospodárska plodina skôr na ústupe. Prinavrátiť život pestovaniu tejto plodiny sa snaží riaditeľ výroby Michal Veselý, ktorý ako prvý získal povolenie na pestovanie tejto plodiny vo veľkom.

„Je to naša tradičná rastlina. Keď sa spýtate starých rodičov, potvrdia, že konopa sa na Slovensku bežne pestovala, svedčí o tom pesnička Močila konope, močila. Bola to bežná rastlina, ktorá rástla na poliach. Vyrábali sa z nej košele, nohavice, ktoré sa pre svoju praktickosť opäť vracajú do módy, a, samozrejme, aj olej,“ prezradil s tým, že treba preskúmať všetky možnosti jej využitia, ktoré ponúka v rôznych odvetviach od stavebníctva až po medicínu.