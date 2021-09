Rodiny z Luníka IX sa chystajú na príchod pápeža: Čím by sme pohostili Svätého Otca!

Už teraz sú pripravení! Obyvatelia rómskeho sídliska Luník IX v Košiciach sa pápeža Františka nevedia dočkať.

Mnohí veriaci sa na príchod Svätého Otca pripravujú aj doma a pre prípad, že by sa u nich pápež rozhodol zastaviť, chystajú svoje domácnosti a plnia si chladničky. Aj keď síce nepoznajú Františkove chute, sú presvedčení, že v ich kuchyniach by si rozhodne prišiel na svoje. Hlavu cirkvi by pohostili pravými slovenskými jedlami, kvalitným a chutným mäsom, ale aj jednoduchými, rýchlo napečenými sladkými dezertmi. Čo všetko by Svätý Otec našiel na ich stoloch?

Uctíme si ho bravčovým a piškótou

Dezider (46), zamestnanec mest. podniku, s manželkou Adrianou (41) a dcérou Adrianou (16)

- To by nás veľmi prekvapil, keby prišiel aj k nám domov. Pohostili by sme ho dobrým domácim jedlom, klasicky aj chlebom či soľou, alebo tým, čo máme navarené, dobrým bravčovým s ryžou a čerstvou piškótou s cukrom. Boli sme milo prekvapení, že pápež príde priamo k nám. Mnohí domáci sa tomu až čudujú. Ale aj tu žijú ľudia, sú poriadni aj neporiadni, ako všade. Určite sa chceme ísť na pápeža pozrieť, keď sem príde. U nás v rodine sme očkovaní.

Uvarím mu guláš

Július (54), invalidný dôchodca

- Ja som veriaci, odkedy povedali, že sem Svätý Otec príde, teším sa na to. Chcel by som sa mu pozrieť do očí, byť s ním bližšie v kontakte. Na podujatie s ním chcem ísť, som taktiež aj zaočkovaný. Ak by som ho mal pohostiť, navaril by som mu halušky s bryndzou alebo dobrý maďarský guláš a ako dezert dobré palacinky. Čo by si popýtal, to by som mu dal, aj do obchodu by som mu to išiel hneď kúpiť, aj keď mám problém s nohou.