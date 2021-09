Saková naložila Mikulcovi za vymenovanie nového policajného prezidenta: Tvrdé slová

Kandidát na policajného prezidenta nemôže byť úzko špecializovaný ako Štefan Hamran, ktorého minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) poveril riadením polície.

Na tlačovej konferencii to uviedla nezaradená poslankyňa parlamentu Denisa Saková. Policajným prezidentom by podľa Sakovej mal byť človek, ktorý má prirodzený rešpekt a nepotrebuje si ho budovať svojím neprístupným správaním. Mal by tiež mať širokospektrálne skúsenosti v práci polície, pretože Policajný zbor je rôznorodý a úlohy, ktoré plní, sú veľké. "Hamran sa za svoju profesionálnu kariéru venoval zásahovému komandu. Očakávala by som, že policajný prezident prejde jednotlivými útvarmi Policajného zboru, aby poznal činnosti, ktoré vykonávajú, a rozumel tým ľuďom," tvrdí Saková. Podotkla, že s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským riešili viaceré sťažnosti na Hamrana od zásahového tímu. Mikulec prezradil meno nového policajného prezidenta: Kto preberie funkciu po Kovaříkovi?

Pripomenula, že Hamran kandidoval za policajného prezidenta spolu s odstupujúcim šéfom polície Petrom Kovaříkom. Hamran vtedy nezískal ani hlasy koalície a neposunul sa tak do ďalšieho kola, aby ho mohol minister vymenovať.

Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po tom, ako sa funkcie vzdal k 15. septembru Kovařík. Mikulec vo štvrtok informoval, že dočasným policajným prezidentom bude Hamran. Do funkcie nastúpi 16. septembra. Riadne výberové konanie na nového policajného prezidenta má byť vyhlásené do 30 dní od zániku funkcie.