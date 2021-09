Cirkevný analytik o návšteve pápeža: Čo urobí na Slovensku, nebýva zvykom

Za dôležitý moment septembrovej návštevy pápeža na Slovensku označil cirkevný analytik Imrich Gazda fakt, že sa Svätý Otec až dvakrát stretne so slovenskými biskupmi.

Prvýkrát to bude v pondelok 13. septembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave, kde okrem biskupov budú prítomní aj kňazi, zasvätené osoby, seminaristi a katechéti. Druhýkrát sa s nimi stretne v Šaštíne 15. septembra pred svätou omšou počas modlitbového stretnutia.

"Nebýva zvykom, že by sa pápež až dvakrát stretol s miestnou katolíckou hierarchiou," povedal pre TASR Gazda. Poukázal však na to, že síce sa hovorí, že Slovensko je katolíckou krajinou, ale aj výsledky sčítania obyvateľov podľa všetkého ukážu prepad počtu ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu a k rímskokatolíckej cirkvi. "Myslím si, že aj veriaci na Slovensku sa časom stanú perifériou. Možno aj v tom chce pápež povzbudiť biskupov, aby im zdôraznil, že veriaci ľudia nemôžu byť utláčanou menšinou a ak menšinou majú byť, tak má byť taká, ktorá bude tvorivá, vitálna a bude mať stále vplyv na spoločnosť," uviedol cirkevný analytik. Súčasťou stretnutia s biskupmi by podľa Gazdu mohlo byť aj stretnutie s bývalým arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy Róbertom Bezákom. Podľa slov analytika je to otázka, ktorá tu neustále rezonuje aj medzi ľuďmi, ktorí sa k cirkvi nehlásia.

Cirkevného analytika po zverejnení oficiálneho programu zaujalo stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave. "Podľa mňa to bude veľmi silný moment, pretože počas Slovenského štátu, keď boli Židia vyvážaní do koncentračných táborov, na čele štátu bol katolícky kňaz Jozef Tiso. Dodnes je katolíckej cirkvi pripisovaná vina za deportáciu Židov, aj keď treba povedať, že mnohí kňazi a veriaci ľudia sa tých Židov v tom čase zastávali či ich ukrývali," vysvetlil Gazda.

Zároveň poukázal na to, že cirkev sa už za to viackrát ospravedlnila. Tvrdí, že na Slovensku sa momentálne veľmi dobre uskutočňuje dialóg medzi katolíckou cirkvou a židovskou náboženskou obcou. "Ale stále je tu ten tieň a je dobré, že pápež František sa ako najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi stretne s našimi Židmi," povedal.

Moment, keď sa dozvedel analytik o tom, že pápež pôjde na Luník IX v Košiciach, označil za silný. Gazda poukázal na to, že mnoho Slovákov na Luníku IX nikdy nebolo a práve Svätý Otec na toto miesto zavíta. "Bolo to šokujúce, ale zapadá to do konceptu, ako pápež František vedie svoj pontifikát a ako sa chce práve s takýmito ľuďmi stretávať. Často počas generálnych audiencií sa nezastavuje pri ľuďoch, ktorí sú dobre oblečení, ale v drvivej väčšine sa zastaví pri malých deťoch, pri ľuďoch na vozíčku či starých," poznamenal. Zároveň dodal, že Luník IX alebo stretnutie s chudobnými v bratislavskej Petržalke na prvý pohľad je prekvapivým výberom, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak to tak ani nie je. Pretože to podľa jeho slov zapadá do Františkovho pontifikátu.