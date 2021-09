Lipšic chce navrhnúť jednému z obžalovaných z vraždy murára najprísnejší trest: Prečo Rudolf vraždil?!

V kauze úkladnej vraždy spáchanej „pre pocit" chce špeciálny prokurátor Daniel Lipšic navrhnúť jednému z obťažovaných Rudolfovi D. (ročník 2001) doživotný trest.

Uviedol to dnes na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Hoci Rudolf D. aj spoluobžalovaný Milan J. (ročník 1999) na dnešnom pojednávaní priznali vinu, súd dnes nevyniesol rozsudok. V rámci procesu by sa totiž ešte mali vykonať niektoré dôkazy potrebné pre rozhodnutie súdu o výške trestu pre obžalovaných. Ide napríklad o čítanie časti svedeckých výpovedí z prípravného konania alebo znaleckých posudkov z oblasti psychológie a psychiatrie. Lipšic zároveň navrhol osobný výsluch znalca z oblasti psychológie Dušana Kešického. Súd tak bude v dokazovaní pokračovať 30. septembra.

V rámci výsluchu dnes obžalovaný Rudolf D. na súde povedal, že popri aktuálnom trestnom konaní je ešte stíhaný pre vydieranie a tiež ublíženie na zdraví. Za takýto skutok už bol v minulosti podmienečne odsúdený, rovnako ako za výtržníctvo. Povedal tiež, že bol v minulosti viackrát umiestnený v reedukačnom centre a raz v diagnostickom centre. Jeho otec je vo väzení pre drogovú trestnú činnosť, ale s matkou má podľa vlastných slov dobrý vzťah. Obžalovaní z brutálnej vraždy murára Jozefa chcú dohodu o vine a treste: Emotívny odkaz otca obete

V minulosti užíval lieky na depresiu, keďže sa ako polovičný Róm „nevedel zaradiť", tie ale vysadil. Nad motiváciou spáchať tento skutok podľa vlastných slov často premýšľa a chcel sa ospravedlniť aj rodine obete. „Písal som viac listov, ktoré som ale nebol schopný odoslať, lebo som nemal odvahu," povedal. Na konci výpovede dodal, že napriek priznaniu sú jeho pocity „také, že to nebolo úplne tak". Obžalovaný Milan J. pred súdom odmietol vypovedať.

Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára tohto roku v Martine. Dvaja muži mali podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa z Dubového, zavraždiť len preto, lebo jeden z nich chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“. Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu. Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Rudolf D. opýtal, „aký je to pocit, že tejto noci zomrie". Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných aj skočil na krk. Jeden z dvojice následne podrezal obeti hrdlo sklennou črepinou a zarezal mu tiež do viacerých častí hlavy. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.

Obaja obžalovaní sú stíhaní väzobne.