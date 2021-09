Návšteva pápeža prinesie dopravné obmedzenia aj na východe: Pripravte sa na uzáveru ulíc aj D1

Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku čakajú vodičov v Prešove viaceré dopravné obmedzenia.

Týkať sa budú ciest v meste, ale aj prejazdu diaľnicou D1 medzi Prešovom a Košicami.

Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, už v pondelok 13. decembra bude uzatvorená ulica Jána Pavla II. od križovatky s ulicou Pražská po ulicu 17. novembra a od 23:00 aj ulica 17. novembra. V deň návštevy pápeža v utorok 14. septembra bude vylúčená doprava vozidiel nad 3,5 tony od križovatky ulíc Levočská a Obrancov mieru v úseku ulíc Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pražská. Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase. Úplná uzávierka sa od 6:00 až do ukončenia opatrení, teda zhruba do 17:00, dotkne aj jedného jazdného pásu na Pražskej ulici v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión.

Obmedzenia na diaľnici sa budú dotýkať hlavne vozidiel nad 3,5 tony. Počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova od 08:30 do 10:00. V danom čase bude doprava vozidiel nad 3,5 tony v smere Prešov - Košice na diaľnici D1 vylúčená. Obdobne budú uplatňované opatrenia pri odjazde Svätého Otca. „To znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov - Košice bude v čase od 12:00 do 13:30 úplne vylúčená. Jazda opačným smerom, smer Košice - Prešov, bude povolená iba pre vozidlá do 3,5 tony,“ uviedla Bárdyová.

Zároveň s vylúčením dopravy bude potrebné počítať aj s operatívnym uzatvorením ulice Pražská a Petrovianská. „Uvedené časy sú orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu. Verejnosť vyzývame, aby zvážila svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním,“ upozornila policajná hovorkyňa s apelom na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok.