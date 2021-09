Vodiči, pozor! Počas návštevy pápeža vás čaká v Bratislave viacero dopravných obmedzení

Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku čakajú vodičov v Bratislave viaceré dopravné obmedzenia, keď bude na nevyhnutný čas prerušená premávka.

Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. „V nedeľu 12. septembra treba počítať so zdržaním hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu s Rakúskom a Maďarskom, v Mlynskej doline a v Starom Meste v okolí Horského parku," uviedla. Od 12:00 do 16:00 bude obmedzená doprava v okolí Letiska M. R.Štefánika.

V pondelok 13. septembra sa vodiči zdržia predpoludním najmä v Starom Meste a v okolí Horského parku, v širšom okolí Hodžovho námestia a Staromestskej ulice. V popoludňajších hodinách aj v Petržalke, najmä v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ulice. „V utorok 14. septembra treba počítať so zdržaním v predpoludňajších hodinách najmä v okolí Horského parku v Starom Meste, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a na diaľničnom obchvate D1 po Zlaté piesky," uviedla Bárdyová. V popoludňajších hodinách sa vodiči zdržia najmä na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska, Mlynskej doline a v Starom Meste v okolí Horského parku.

V stredu 15. septembra predpoludním musia vodiči počítať so zdržaním v okolí Horského parku, v Mlynskej doline, na Lamačskej ceste a na diaľnici D2 v smere do Českej republiky (ČR). Popoludní na diaľnici D2 v smere z ČR do Bratislavy a na diaľničnom obchvate D1. „Prenosným dopravným značením bude tiež zakázané zastavenie a státie vrátane chodníkov po trasách presunov. S obmedzeniami je potrebné počítať aj na priľahlých cestách, ktoré sa napájajú na uzatvorené komunikácie," upozornila Bárdyová.