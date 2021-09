Bude to vyzerať úplne inak, ako hovorili staršie odhady: Zvýšilo záujem o Františka uvoľnenie opatrení?

Počet ľudí, ktorí nahlásili svoju účasť na podujatiach, kde sa objaví pápež František na Slovensku, je stále oveľa nižší, ako sa pôvodne predpokladalo

Staršie odhady hovorili o 350 000 účastníkoch, no momentálne sa zdá, že úspechom bude aj účasť 100 000 ľudí. Nakoľko pomohol zvýšiť záujem o pápeža ústupok neočkovaným? Hromadné podujatia v rámci návštevy pápeža v Prešove, Košiciach a Šaštíne mali byť pôvodne len pre zaočkovaných. V sobotu však Konferencia biskupov Slovenska (KBS) oznámila, že umožní účasť aj nezaočkovaným, pokiaľ sa preukážu čerstvým negatívnym testom, a tiež osobám, ktoré koronavírus prekonali.

„Na pápeža sa do dnešného dňa prihlásilo spolu 80 000 ľudí,“ informoval nás v stredu hovorca KBS Martin Kramara. Ako však záujem o účasť na podujatiach v rámci návštevy Svätého Otca ovplyvnilo samotného uvoľnenie podmienok, by podľa neho bolo predčasné hodnotiť. „Za prvý večer, čo to bolo spustené, sa prihlásilo do režimu OTP (očkovaní, testovaní a tí, ktorí ochorenie prekonali) spolu 3 000 ľudí,“ informoval. Kto má záujem vidieť pápeža, mal by sa v každom prípade poponáhľať. „S najväčšou pravdepodobnosťou sa registrácie skončia po prílete Svätého Otca, najneskôr o polnoci v nedeľu 12. septembra 2021,“ uvádza Kramara.