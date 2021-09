Vláda schválila ďalšie preočkovanie proti COVID-19: Jasný názor odborníkov na tretiu dávku vakcíny

Tretia dávka vakcíny je tu! Na Slovensku sa bude môcť podávať už od budúceho týždňa. O tejto možnosti sa debatovalo dlhodobo, v stredu to však potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52).

Rovnako zaujímavý je fakt, že na Slovensku sa budú môcť očkovať aj deti od 5 rokov, ktoré dostanú tretinovú dávku oproti dospelým. Čo ministerstvo viedlo k takýmto zmenám?

Lengvarský potvrdil, že Slovensko začne podávať tretiu dávku vakcíny od pondelka 13. septembra. Dostanú ju ľudia, ktorí svoju druhú dávku mRNA vakcíny získali pred ôsmimi mesiacmi. Podporná dávka bude mRNA vakcína, to znamená Moderna alebo Pfizer. Ak ste dostali prvú dávku AstraZeneca, taktiež dostanete tretiu dávku z týchto dvoch vakcín. Zvažuje sa povinné podanie tretej vakcíny? „Nebude povinná, bude dobrovoľná, tak isto ako očkovanie celkovo je dobrovoľné,“ uviedol minister zdravotníctva. Rovnako informoval o tom, že vakcín máme zatiaľ dostatok. „Moderny myslím, že máme okolo 400-tisíc a Pfizeru okolo milióna,“ informoval. Rozhodnutie začať očkovať treťou dávkou ovplyvnil hlas odborníkov. „Názor odbornej obce, že benefit je väčší ako prípadné riziko z nakazenia a opakované konzultácie aj so zahraničnými partnermi, ale v prvom rade to bol názor našich odborníkov,“ vysvetlil rozhodnutie. Tretiu dávku vakcíny dostanú prednostne zdravotníci. Následne budú uprednostnení pacienti, klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, učitelia a zamestnanci školských zariadení, pacienti od 60 rokov a až potom zvyšná populácia.

Začínajú s deťmi

Veľkou novinkou tiež je, že očkovať sa začnú aj deti od 5 do 12 rokov. „Bude to tretinová dávka. To znamená nie 0,3 ml ako pre dospelých, ale 0,1ml,“ povedal Lengvarský. Deti dostanú vakcínu od spoločnosti Pfizer. „Máme aj tlak rodičov, máme aj požiadavky z ministerstva školstva, že sa rodičia pýtali na očkovanie mladších ako 12-ročných detí a bol to aj tlak odbornej obce,“ priblížil požiadavky minister. Individuálne to posúdi lekár a dostanú ju len tie deti, ktorých rodič alebo starý rodič môže mať zvýšené riziko ohrozenia nákazou alebo tie, u ktorých by prekonanie COVID-19 viedlo k vážnemu poškodeniu zdravia. K očkovaniu sa bude môcť dostať aj dieťa s vážnymi zdravotnými problémami.

Podľa štúdie z Washingtonskej univerzity v St. Louis, na ktorú sa odvoláva nemecký denník Bild, nie každý tretiu dávku vakcíny potrebuje. Lekári preto diskutujú o testovaní na protilátky. „Musím upozorniť na fakt, že stále je v diskusii vo vedeckých kruhoch, ktorá skupina benefituje z tretej dávky a ktoré skupiny je vhodné preočkovávať. Paralelne s týmto je potrebné zohľadňovať aj odporúčania svetových organizácií,“ uzavrel.

Odporúčame zatiaľ vybrané skupiny

Jozef Šuvada, lekár

- Sú to najmä starší ľudia, ktorých hladina protilátok klesá oveľa rýchlejšie ako vo všeobecnej populácii mladých a mladých dospelých. Ďalšou skupinou pre zváženie ponúknutia tretej dávky sú imunitne kompromitovaní (oslabení), aj tí, u ktorých je pridružená liečba liečivami, ktoré môžu ovplyvňovať funkcie imunitného systému a znižovať efektívnu ochranu. Toto by mala byť prioritná skupina, ktorej by sa mala tretia dávka zvážiť podať. My sme odporúčali, aby sa ministerstvo zdravotníctva zaoberalo skupinou najzraniteľnejších, ktorí môžu byť stále ohrození vývojom ťažkého COVID-19, u ktorých nebola, resp. sa predpokladá výrazne oslabená imunitná odpoveď na podanie dvoch dávok vakcíny.

Dôležitejšia je aj pre ľudí s poruchou imunity

Pavol Jarčuška, infektológ

- Určite bude tretia dávka vakcíny potrebná pre tých ľudí, ktorí majú imunosenescenciu,teda pre ľudí so závažnou poruchou imunity a tých, ktorí dostali druhú dávku s odstupom viac ako pol roka, aj keď tie dáta ešte nie sú plne vyhodnotené. Na začiatku to bolo presne takto robené aj pri prvej aj pri druhej dávke a ten scenár pri tretej dávke bude veľmi podobný.

V ktorých krajinách očkujú treťou dávkou?