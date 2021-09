Vojna primátora a prominentného kuchára! Vallo zaútočil na novootvorenú reštauráciu v Horskom parku

Primátor Matúš Vallo sa poriadne rozzúril! Dôvodom je reštaurácia v Horskom parku, ktorá je postavená na mestskom pozemku.

Vallo prevádzkovateľa reštaurácie Andrea Enu (42) spolu s firmou Murman, s. r. o., ktorá objekt vlastní, obviňuje, že na stavebné práce v budove, kde sa reštaurácia nachádza, nedostali riadne stavebné povolenie. Taktiež podľa neho mesto nesúhlasilo s oplotením, ktoré sa okolo pozemku nachádza. Prominentný kuchár a prevádzkovateľ reštaurácie však primátorove tvrdenia razantne odmieta a avizuje, že sa proti obvineniam bude brániť.

Pozemok s budovou, ktorej súčasťou je aj reštaurácia, sa nachádza pri Horskom parku v obytnej zóne. Prevádzkovateľom reštaurácie je prominentný šéfkuchár Andrea Ena, známy z viacerých televíznych šou, ako sú Teleráno či Dámsky klub. Majiteľom budovy je firma Murman, s. r. o. Primátor v statuse na sociálnej sieti tvrdí, že obyvatelia priľahlých domov a bytov sa sťažujú na hluk, ktorý sa pri stavbe produkuje. „Meranie hlukovej záťaže, ktorú sme vykonali, potvrdilo, že hluk z výduchov vzduchotechniky výrazne prekračuje povolené normy,“ tvrdí primátor. Výhrady má aj k oploteniu, keďže mesto už raz plot okolo daného pozemku odstránilo, no súčasný majiteľ si ho postavil opäť.

Oplotiť si mestský pozemok bez súhlasu mesta je podľa neho „jednoducho neprijateľné“. Vallove vyjadrenia považujú majiteľ objektu a prevádzkovateľ reštaurácie za nezmyselné a tvrdia, že už pri búraní predošlého plota mesto nepostupovalo v súlade so zákonom. „Výstavba takéhoto oplotenia bola podmienkou kompetentných orgánov pre výstavbu ostatných stavebných objektov v tomto areáli, a to dávno pred tým, než hlavné mesto Bratislava nadobudlo do vlastníctva dotknuté pozemky,“ tvrdia svorne majiteľ a prevádzkovateľ reštaurácie. Navyše je podľa nich oplotenie areálu nutnosťou, keďže sa tam nachádza aj bazén.