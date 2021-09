Koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov: Pápež František si vybral Luník IX sám

Pápež František si vybral košické sídlisko Luník IX sám, prichádza k bežnému človeku a nevyberá si elitu spoločnosti, poukazujúc na "rovnakú dôstojnosť každého človeka".

V relácii Svet internetovej spravodajskej televízie TASR TV to uviedla koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková. "Som dojatá, že (pápež) prichádza na zabudnuté miesta a vyhľadáva ľudí na okraji spoločnosti," uviedla Ocilková. Pripisuje to faktu, že pápež pochádza z Južnej Ameriky, a teda pozná chudobu. "Mne to pasuje do jeho pontifikátu, pretože pápež František prekvapuje od začiatku," dodala.

Koordinátorka tiež priblížila plánovaný program 14. septembra na Luníku IX, kde budú premietať videá o rómskych pastoračných dielach. Potom bude nasledovať svätá omša o 11.00 h. Popoludní bude pokračovať kultúrny a duchovný program, počas ktorého vystúpi miestny školský spevácky zbor. Dvojhodinové duchovné pásmo sa bude niesť v znamení motta pápežovej návštevy na Slovensku: "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". "Budeme sa venovať témam: materstvo, práca, väzenie, život Ježiša a s tým spojená nádej. Na každú jednu tému bude modlitba, zamyslenie, svedectvo a tanečný obraz rómskeho folklórneho súboru," uviedla Ocilková.

Modlitby a spevy budú vedené v slovenčine a rómčine. "Počas samotnej polhodinovej prítomnosti pápeža sa budeme modliť otčenáš po rómsky, následne zaznejú svedectvá pekných životných príbehov Rómov. Potom očakávame príhovor Svätého Otca," priblížila Ocilková. Koordinátorka tiež hovorí o pápežovej návšteve ako o zadosťučinení ľudí, ktorí pracujú s Rómami a "slúžia na okraji spoločnosti". Podľa nej sa im dostáva málo vďaky či obdivu - naopak, sami zažívajú vylúčenie. Návštevu pápeža Františka preto považuje za ocenenie ich práce.

Ocilková verí, že návšteva pohne ľuďmi, aby si všimli chudobných medzi sebou a pomohli im. Veľký mediálny záujem okrem toho predstavuje príležitosť priniesť svedectvo o živote Rómov. Rómskej problematike sa Ocilková venuje 12 rokov. Najprv sa pod záštitou KBS dobrovoľnícky venovala Rómom v osadách, kde organizovala odborné prednášky na podporu čitateľskej a finančnej gramotnosti či rodičovských zručností. Na základe týchto skúseností si ju neskôr KBS vybrala, aby koordinovala pastoračné projekty.