Voľby by opäť vyhral Pellegriniho Hlas: Prekvapenie na druhom mieste!

Voľby do Národnej rady SR (NR SR) by aj začiatkom septembra vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 16,3 percenta.

Na druhom mieste by sa umiestnila ďalšia opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorej by svoj hlas odovzdalo 12,7 percenta opýtaných. Tretie miesto by obsadila strana Sloboda a Solidarita (SaS) s dôverou na úrovni 12,3 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) uskutočnila agentúra Median SK od 31. augusta do 6. septembra na vzorke 1 018 respondentov.