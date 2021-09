Na prestup Kolíkovej frakcie zareagoval aj zakladateľ Za ľudí Andrej Kiska: Smútok a sklamanie

Zakladateľ strany Za ľudí a exprezident Andrej Kiska rozumie rozhodnutiu Márie Kolíkovej a poslancom parlamentu, ktorí sa rozhodli odísť zo strany Za ľudí. Iný scenár sa podľa neho ani nedal očakávať.

Verí, že poslanci budú mať v klube SaS podmienky na uplatnenie svojich schopností a skúseností. Strane Za ľudí želá Kiska reštart, voličom odkázal, že je mu ľúto, čo sa v strane udialo. "Jediné, čo môžem vyjadriť, je smútok a sklamanie. Stranu Za ľudí som pokladal ´za svoje dieťa´ a ako rodič, ktorému dospejú deti a nechá ich plávať prúdom života, som dúfal, že strana odolá všetkým náporom, ktoré politika prináša," napísal Kiska na sociálnej sieti.

Zopakoval, že po problémoch v strane odporučil predsedníctvu, aby zvolalo mimoriadny snem, kde by sa vo vnútri rozhodlo o jej ďalšom smerovaní, ako aj o prípadnom novom predsedovi. "Predsedníčka strany sa asi začala domnievať, že niektorí členovia by po jej prípadnom opätovnom nezvolení za predsedníčku vyvinuli tlak, aby odstúpila aj z postu ministerky. Využila preto svoje právomoci, zmenila predsedníctvo a snem sa neuskutočnil," skonštatoval Kiska.

Šiesti poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Oznámili to v stredu. Klub Za ľudí sa má po ich odchode rozpadnúť, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Predseda SaS Richard Sulík na tlačovej konferencii deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová v reakcii povedala, že odchod kolegov považuje za zradu hodnôt i všetkých členov strany.