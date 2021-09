Vráti sa Veronika Remišová do OĽANO? Záhadné slová Igora Matoviča

Naďalej platí koaličná dohoda. V súvislosti s odchodom časti poslancov Za ľudí do klubu SaS a otázkami okolo možného prerozdelenia ministerských mandátov z toho vyplývajúcich to pred rokovaním vlády zdôraznil minister financií SR a líder OĽANO Igor Matovič.

"V koaličnej dohode sú všetky odpovede aj na otázky týkajúce sa rozdelenia mandátov vo vláde,“ povedal. Je presvedčený, že dohody musia platiť nielen vtedy, "keď nám to vyhovuje, ale aj vtedy, ak sa pôvodná situácia zmení a už to nie je podľa našich predstáv". "Koaličnú dohodu sme neuzatvárali nato, aby sa menila, ak dôjde k situácii, že niektorej politickej strane prestane vyhovovať,“ zdôraznil. Prípadné snahy ju meniť dal do súvislosti s možnými snahami povaliť vládu.

Prioritou pre Matoviča a OĽANO je udržať koalíciu a jej mandát. Na otázku, či by chcel, aby sa Veronika Remišová (Za ľudí) v tejto situácii vrátila do OĽANO, Matovič povedal, že Remišová z OĽANO nikdy reálne nevystúpila. "Ona pobudla niekde inde, zablúdila a možno sa niekedy vráti," povedal. Poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Oficiálne to oznámili v stredu. Klub Za ľudí sa po ich odchode rozpadne, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie.