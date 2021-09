Zostane Kolíková po odchode zo Za ľudí ministerkou? Rázne vyjadrenie Jaroslava Naďa

O situácii v koalícii po prestupe časti členov Za ľudí do klubu SaS má rokovať koaličná rada, potvrdili ministri kultúry Natália Milanová a obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO).

Budúcnosť ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vo funkcii záleží podľa Naďa na dohode. Premiér Eduard Heger (OĽANO) nateraz situáciu nechcel komentovať. Sme rodina sa podľa ministra práce Milana Krajniaka vyjadrí k zmenám na koaličnej rade. Uviedli to pred rokovaním vlády. "Jedna vec je to, čo očakávajú jednotlivci, a druhá vec je to, na čom sa dohodne koalícia. Koalícia o tejto novej situácii bude rokovať a urobí nejaké závery," komentoval Naď. V dianí v Za ľudí ide podľa neho viac o rokovanie o osobných záujmoch ako o záujmoch krajiny. "Na rokovaní vlády som nevidel obsahové spory medzi ministerkami, sporili sa len o to, kto bude predsedníčkou," poznamenal.

Kolíková podľa Naďa nemusí zostať ministerkou. Poukázal na to, že SaS dostala po voľbách o jeden mandát viac, ako jej prináležalo na základe výsledkov. Rovnaká situácia nastane aj keď Kolíková zostane na svojom poste. Všetko podľa neho závisí od dohody v koalícii. Krajniak zdôraznil, že pre hnutie Sme rodina ostáva prioritou napĺňať svoje programové ciele. K prípadným zmenám v prerozdelení ministerských postov a nominácií sa chce Sme rodina vyjadriť v pondelok (13. 9.) na koaličnej rade.

Ministerka kultúry pripomenula, že situácia sa dala očakávať. "Smerovali k tomu vyjadrenia oboch paní ministeriek zo strany Za ľudí," povedala. To, čo sa stalo, nastavilo podľa nej novú situáciu a jej vývoj v tejto chvíli nechce komentovať. "Bude to predmetom koaličných rokovaní," dodala.